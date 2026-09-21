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Mågård znovu rýpl do Roušala. Vysmál se mu kvůli módní přehlídce

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Jonas Mågård po vítězství v Brně s Radkem Roušalem neskončil. Když český bojovník vyrazil na přehlídku při otevření obchodu Nely Slovákové, Dán využil další příležitost k rýpnutí.
Mågård znovu rýpl do Roušala. Vysmál se mu kvůli módní přehlídce

Mågård znovu rýpl do Roušala. Vysmál se mu kvůli módní přehlídce

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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