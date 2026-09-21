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Po kruháči u Vrchlabí jelo letadlo. Policie hledá svědky

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Řidiče projíždějící Lánovem u Vrchlabí čekalo neobvyklé setkání. Po silnici se pohybovalo malé letadlo bez křídel, které následně projelo i kruhovým objezdem. Záběry se rozšířily po sociálních sítích a nyní se jimi zabývá policie. Letadlo totiž po veřejné komunikaci vlastní silou jet nesmí.
Po kruháči u Vrchlabí jelo letadlo. Policie hledá svědky

Po kruháči u Vrchlabí jelo letadlo. Policie hledá svědky

Zdroj: Míša Kaufmanová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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