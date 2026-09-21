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Útok na Estonsko by byl sebedestruktivní: Tallinn bude mít devět HIMARS a rakety s dosahem přes 70 kilometrů

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Do Estonska putují přesně naváděné střely GMLRS. Rakety ATACMS s více než čtyřnásobným dosahem, tedy až 300 kilometrů, si Washington kvůli situaci okolo Íránu drží pro sebe. Tallinn si proto mezitím staví na vlastním území servisní centrum, aby porouchané díly nemusel posílat přes Atlantik.
Útok na Estonsko by byl sebedestruktivní: Tallinn bude mít devět HIMARS a rakety s dosahem přes 70 kilometrů

Útok na Estonsko by byl sebedestruktivní: Tallinn bude mít devět HIMARS a rakety s dosahem přes 70 kilometrů

Zdroj: Foto: U.S. Army Reserve photo by Spc. William Kuang - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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