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V Lužických horách stojí „hrad“, který nikdy nikdo nepostavil. Piklštejn vytvořila příroda a cesta k němu není značená

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V Lužických horách se nachází mohutný čedičový útvar Piklštejn, který svým vzhledem dokonale připomíná hradní zříceninu. Na běžných mapách jej přitom stěží najdete.
Piklštejn vytvořila příroda

Piklštejn vytvořila příroda

Zdroj: FOTO:Petr V. / kroniqa.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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