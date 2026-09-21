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Francouzský kruháč, kde auta dávají přednost cyklistům při každém vjezdu i výjezdu: po šesti měsících nula nehod

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Na náměstí Place des Carmes v Clermont-Ferrandu jezdí kola po vlastním prstenci kolem celé křižovatky a auta jim ustupují. Francie tím přejímá nizozemskou praxi, která u našich západních sousedů funguje desítky let. A zkouší, jak dlouho si na ni zvykají řidiči, kteří ji nikdy nezažili.
Francouzský kruháč, kde auta dávají přednost cyklistům při každém vjezdu i výjezdu: po šesti měsících nula nehod

Francouzský kruháč, kde auta dávají přednost cyklistům při každém vjezdu i výjezdu: po šesti měsících nula nehod

Zdroj: Foto: Sam Saunders - licence CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

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