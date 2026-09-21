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Slováček přiznal bezmoc: Dáda potřebuje léčbu, zpráva od primáře všechny překvapila!

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Dennívýzva
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O někdejší královnu dětských srdcí mají její blízcí znovu strach. Dagmar Patrasová (70) se měla před vlastním domem ocitnout v nedůstojné situaci a nakonec přelézt plot. Felix Slováček (83) přiznává, že bez odborné pomoci nebude jeho manželka v pořádku. Lékařská vyšetření však podle něj přinesla naprosto nečekané výsledky.
Dagmar Patrasová

Dagmar Patrasová

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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