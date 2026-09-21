Sklápět prkénko před spláchnutím opravdu dává smysl. Problém nevyřeší úplně, ale může ho omezit. Vědci ukázali, v čem je hlavní rozdíl

Spláchnete. A část toho, co bylo v míse, se nevydá dolů
Většina hygienických pravidel na toaletě se točí kolem rukou. Nesahat si na obličej, umýt si ruce, dávat pozor na kliku, splachovadlo nebo baterii. Jenže při samotném spláchnutí vzniká ještě jedna cesta, kterou pouhým pohledem téměř nemáme šanci zaznamenat.
Voda proudící mísou vytváří turbulence. Na rozhraní vody a vzduchu se při nich odtrhávají drobné kapénky a část z nich je natolik malá, že místo okamžitého pádu k zemi vytvoří aerosol. Pokud voda obsahuje bakterie, viry nebo jiný biologický materiál, mohou se některé z těchto částic vydat vzhůru společně s ním.
Nová systematická práce vědců z Flinders University prošla 22 dříve publikovaných studií a pokusila se poprvé souhrnně zjistit, co o takzvaném toilet plume skutečně víme. Výsledek je méně dramatický než některé internetové titulky, ale rozhodně ne uklidňující v tom smyslu, že by šlo o pouhou hygienickou legendu.
Aerosol při splachování skutečně vzniká. A některé experimenty ho zachytily ve výšce odpovídající dýchací zóně dospělého člověka.
Oblak může během několika sekund vystoupat přibližně metr a půl
Jak rychle celý proces probíhá, názorně ukázal už experiment University of Colorado Boulder z roku 2022. Vědci osvítili aerosol z běžné komerční toalety výkonným laserem a poprvé tak mohli pouhým okem sledovat něco, co je normálně neviditelné.
Spláchnutí vytvořilo proud částic, který se pohyboval rychlostí přes dva metry za sekundu a během osmi sekund vystoupal zhruba 1,5 metru nad toaletu.
Tehdejší experiment používal čistou vodu, takže neukazoval létající patogeny. Ukazoval fyziku jejich potenciální přepravy. Pokud jsou totiž ve vodě přítomné mikroorganismy, stejný mechanismus je může dostat do aerosolu.
V souboru studií analyzovaných nyní Flinders University se velikost sledovaných částic nejčastěji pohybovala mezi 0,3 a 10 mikrometry a velká část byla menší než tři mikrometry. Právě velmi malé částice mohou zůstat ve vzduchu déle a člověk je může vdechnout. To však stále není totéž jako tvrdit, že každé spláchnutí způsobuje infekci.
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Mikroorganismus ve vzduchu ještě neznamená nemoc
Nová review prokazuje cestu možné expozice. Spláchnutí může vytvořit aerosol, aerosol může obsahovat biologický materiál a některé částice se mohou dostat do prostoru, kde člověk dýchá.
Z těchto dat ale nedokážeme říct, jak často taková situace skutečně vede k přenosu infekce. Záleží na tom, zda je v míse infekční mikroorganismus, v jakém množství, kolik ho přežije aerosolizaci, jak dlouho zůstane životaschopný a jakou dávku by člověk musel vdechnout, aby onemocněl.
Jinými slovy: toaletní aerosol je reálný. Jeho zdravotní riziko je mnohem obtížnější spočítat. Právě proto jsou důležité experimenty, které nezkoumají jen počet částic, ale přímo bakterie nebo virové modely.
Čím víc mikroorganismů je ve vodě, tím víc jich může skončit ve vzduchu
V některých laboratorních experimentech výzkumníci toalety úmyslně „oseli“ známým množstvím bakterií, virů nebo bezpečných mikrobiálních náhrad. Díky tomu mohli porovnat, jak množství biologického materiálu ve vodě souvisí s tím, co se následně objeví v aerosolu.
Když autoři nové review vybrali kontrolované studie, ukázal se poměrně logický vzorec. Každé desetinásobné zvýšení koncentrace mikroorganismů ve zdrojové vodě bylo spojeno přibližně s 2,6násobně vyšší koncentrací aerosolu nebo bioaerosolu ve vzduchu.
Roli hrálo také množství vody použité při spláchnutí. Každý další litr byl v souhrnné analýze spojen přibližně s 1,3násobným nárůstem množství aerosolu. Nejde tedy jen o to, co je v míse. Záleží také na energii, s níž vodu rozvíříme. A právě zde se dostáváme k víku.
Zavřené víko pomáhá. Jenže toaleta není tlakový hrnec
Intuitivně je řešení jednoduché: před spláchnutím víko zavřeme a aerosol zůstane uvnitř. Částečně to smysl má. Jenže běžné WC víko netěsní.
Mezi mísou, sedátkem a víkem zůstávají mezery a proudící vzduch si je při spláchnutí dokáže najít. Pilotní studie publikovaná v American Journal of Infection Control zkoumala právě tento problém pomocí bakterie Escherichia coli a dvou bakteriofágů používaných jako modely virů.
Výsledek velmi pěkně ukazuje, proč se vyplatí víko zavřít a současně proč od něj nečekat zázrak.
Při uzavřeném víku množství unikajícího bioaerosolu klesalo, ale ochranný efekt výrazně závisel na velikosti mezery pod sedátkem. Při mezeře šest milimetrů uniklo ve srovnání s otevřeným víkem asi 24 procent aerosolu s E. coli, 49 procent u bakteriofága P22 a dokonce 57 procent u MS2. Víko tedy vytvořilo překážku. Nikoli hermetickou bariéru.
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A tady se vysvětluje zdánlivý rozpor mezi studiemi
Možná jste už někdy narazili na opačný titulek: vědci zjistili, že zavírání víka před spláchnutím nepomáhá. Taková studie opravdu existuje.
Výzkum publikovaný v roce 2024 sledoval virovou kontaminaci povrchů v koupelně po spláchnutí toalety s otevřeným a zavřeným víkem. V tomto experimentu se kontaminace povrchů významně nelišila podle toho, zda bylo víko nahoře, nebo dole. To není nutně v rozporu s novější prací.
Obě studie totiž měřily trochu jinou věc. Jedna sledovala únik bioaerosolu vzduchem, druhá především konečnou kontaminaci různých povrchů. Zavřené víko může změnit směr proudění a část aerosolu zachytit, aniž zabrání tomu, aby se určitý biologický materiál nakonec dostal do okolí jinou cestou.
Právě systematická review z roku 2026 proto zůstává opatrná. Když se pokusila statisticky vyhodnotit všechny dostupné práce, nebylo studií s porovnatelnou metodikou dost na to, aby se dal nezávislý účinek polohy víka spolehlivě kvantifikovat. Doporučení zavírat víko je tedy rozumné preventivní opatření, nikoli vědecky potvrzený neprůstřelný štít.
Proč jsou viry ještě protivnější cestující
Novější experiment s mezerou pod víkem ukázal ještě jednu zajímavost. Modelové viry unikaly přes uzavřenou toaletu snáze než bakterie.
Jedním z důvodů může být rozdíl ve velikosti částic a jejich chování v aerosolu. V experimentu bylo 92 procent vznikajících kapének menších než jeden mikrometr. Takové částice snadno následují proudění vzduchu a protáhnou se místy, která by větším kapkám cestu výrazně zkomplikovala.
To neznamená, že při každém spláchnutí kolem nás létají infekční viry. Znamená to, že pokud se ve vodě nacházejí vhodné virové částice, prosté sklopení víka nemusí stačit k jejich úplnému zadržení. A zároveň to vysvětluje, proč na konstrukčních detailech toalety může záležet víc, než jsme si mysleli.
Doma není důvod chodit kolem toalety v respirátoru
Člověk by po přečtení podobné studie mohl získat chuť vstupovat do koupelny v laboratorním plášti. To by bylo přehnané.
Autoři nové práce neříkají, že běžná domácí toaleta představuje významné každodenní infekční nebezpečí. Největší praktický význam vidí spíš v místech s vysokým provozem nebo s vysokým podílem zranitelných lidí – například ve veřejných toaletách, nemocnicích nebo zařízeních dlouhodobé péče.
Tam se totiž situace opakuje mnohokrát za den, toaletu používá velké množství lidí a pravděpodobnost přítomnosti nemocného člověka je vyšší. Právě v takovém prostředí může dávat smysl řešit nejen víko, ale také konstrukci splachování, objem vody, ventilaci a způsob pravidelného čištění.
V nemocnici je malý rozdíl při jednom spláchnutí něco úplně jiného než stejný malý rozdíl opakovaný stovky nebo tisícekrát.
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Nejdůležitější může být něco mnohem nudnějšího než prkénko
Pokud jde o praktickou hygienu, studie nepřináší žádný převratný rituál. Když má toaleta víko, před spláchnutím ho zavřít dává smysl. Ne proto, že tím vytvoříme sterilní komoru, ale protože mezi zdroj aerosolu a svůj obličej vložíme fyzickou překážku.
Současně zůstává důležité pravidelné čištění toalety, mytí rukou a v prostředí s vyšším rizikem také dobrá ventilace a dezinfekce povrchů.
A možná nejzajímavější je doporučení týkající se samotného splachování. Pokud má toaleta dvojí režim, použití nižšího objemu vody tam, kde je dostačující, může kromě úspory vody znamenat i méně energie dostupné pro vznik aerosolu. Není to tak efektní jako představa oblaku mikrobů.
Je to ale přesně ten typ malého konstrukčního a behaviorálního rozdílu, který může mít při miliardách spláchnutí docela velký význam.
To nejpodivnější na toaletním aerosolu je, že ho vůbec nevidíme
Kdyby při každém spláchnutí nad mísou vyletěl metr vysoký barevný oblak, pravděpodobně bychom své koupelnové návyky změnili už dávno.
Jenže většina částic je pro lidské oko příliš malá. Zmizí nám proto z intuice. Voda odteče, mísa zůstane čistá a mozek dostane jednoduchou informaci: všechno, co bylo uvnitř, právě odešlo do kanalizace. Fyzika splachování ukazuje, že úplně všechno stejnou cestu absolvovat nemusí. Část se může vydat opačným směrem.
Proto má smysl víko před spláchnutím sklopit. Neudělá z toalety uzavřený systém a nezaručí, že do okolí nic neunikne. Jen vytvoří překážku mezi turbulentní vodou a vzduchem, který za několik sekund budeme sami dýchat.
A u něčeho, co děláme každý den, je i tak jednoduchý rozdíl docela dobrý důvod změnit jeden malý zvyk.
Disclaimer: Přítomnost aerosolu nebo mikroorganismů ve vzduchu automaticky neznamená, že při běžném splachování dojde k infekci. Skutečné zdravotní riziko závisí na typu a množství patogenu, jeho životaschopnosti a míře expozice a současné studie je zatím nedokážou přesně kvantifikovat.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Science of the Total Environment – Aerosol and bioaerosol generation from toilet flushing: A systematic review and risk factor analysis [2], DOI 10.1016/j.scitotenv.2026.182111 [3], Flinders University – What Happens When You Flush? Study Reveals How Toilet Aerosols Reach the Breathing Zone [4], American Journal of Infection Control – Study on the air gap effect when closing toilet lid on droplet and pathogen escaping from flushing [5], American Journal of Infection Control – Impacts of lid closure during toilet flushing and of toilet bowl cleaning on viral contamination of surfaces in United States restrooms [6], Scientific Reports – Commercial toilets emit energetic and rapidly spreading aerosol plumes [7]. img ai generated