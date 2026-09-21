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Sklápět prkénko před spláchnutím opravdu dává smysl. Problém nevyřeší úplně, ale může ho omezit. Vědci ukázali, v čem je hlavní rozdíl

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Spláchnutí toalety není jen pohyb vody směrem do odpadu. Turbulence dokáže vytvořit oblak mikroskopických kapének, které vystoupají až do výšky, kde dýcháme. Zavřené víko jim cestu komplikuje, ale toaletu hermeticky neutěsní. Nový přehled 22 studií ukazuje, proč je dobré před spláchnutím víko sklopit – a také proč tím hygienický problém úplně nekončí.
Sklápět prkénko před spláchnutím opravdu dává smysl. Problém nevyřeší úplně, ale může ho omezit. Vědci ukázali, v čem je hlavní rozdíl

Sklápět prkénko před spláchnutím opravdu dává smysl. Problém nevyřeší úplně, ale může ho omezit. Vědci ukázali, v čem je hlavní rozdíl

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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