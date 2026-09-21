Vyšší hráze i zábrany v podjezdech. Ostrava se připravuje na další velkou vodu

Povodí Odry dokončilo vyhodnocení protipovodňových hrází v Ostravě. Prověření ukázalo, že současná opatření město chrání před stoletou vodou. Povodeň ze září 2024 ale na některých místech tuto úroveň překročila a průtok se tehdy pohyboval v hodnotách odpovídajících pětisetleté vodě.
Státní podnik Povodí Odry proto vytipoval čtyři části hrází, které chce posílit. Jde o úseky Koblov–Vrbina, Nová Ves u lávky, Nová Ves nad soutokem s Opavou a Přívoz za ústřední čistírnou odpadních vod. Pro vytipované úseky už jsou připraveny projekty, na třech z nich se s úpravami začne ještě letos.
„Jedná se o fyzické zvýšení míst, která se nacházejí v části Ostravy s nejnižší nadmořskou výškou, přes která může docházet k ohrožení dalších částí města. Proto je nezbytné posílení ochrany. Opatření ochrany Ostravy je hlavně potřeba realizovat na tocích před přítokem do města a bez výstavby přehrad a suchých poldrů budou každé povodně problematické,“ řekl náměstek ostravského primátora Aleš Boháč.
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Úpravy všech čtyř úseků by měly stát do 20 milionů korun a kompletně by vše mohlo být hotovo příští rok na jaře. „To navýšení je třeba o 50 či 60 centimetrů. Záleží to na konkrétním úseku,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak. Například v Nové Vsi navýšení přispěje k tomu, že i při případném přelití bude na hráz vyvíjen menší tlak. „Jde o to, abychom roztáhli i tu sílu působení vody v případě přelivu. Hráz by sice byla přelívaná, voda by natékala do Ostravy, ale to už by šlo řešit lokálním čerpáním nebo jiným způsobem. Nedošlo by ale ke zničení hrází, protože by na ně nepůsobil takový fyzický tlak,“ dopnil Boháč.
„Jako druhou část protipovodňové ochrany Ostrava vytipovala 11 podchodů, podjezdů a nadchodů, u nichž by mělo docházet k jejich automatickému ucpání a zabezpečení tak, aby se v případě překonání hrází voda nerozlila do celé Ostravy gravitačně, ale zastavila se a rozdělila tak, aby škody byly co nejmenší,“ dodal náměstek.
Na Rakovci vzniká suchá nádrž
Od února 2026 buduje Povodí Odry malou vodní nádrž na toku Rakovec. Půjde o suchou průtočnou nádrž bez stálé vodní hladiny. Při přívalových srážkách zachytí vodu a zpomalí její odtok směrem k obydleným místům podél Rakovce a Polančice. „Tím přispěje ke snížení rizika lokálních povodní v území pod nádrží,“ dodal Janoviak.
Součástí stavby bude zemní hráz vysoká 8,5 metru a dlouhá 133 metrů, nouzový přeliv, odpadní koryto a obslužná komunikace. Náklady dosahují přibližně 47 milionů korun bez DPH, dokončení je naplánované na konec roku 2027.
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Další suchá nádrž má vzniknout na Polančici. Projekt za téměř 90 milionů korun počítá také s úpravou jejího koryta a přítoků. Po dokončení všech opatření by měla být okolní zástavba chráněna až před stoletou vodou.
„Protipovodňová ochrana není jednorázová záležitost. Povodně nám v posledních letech ukazují, že je potřeba průběžně vyhodnocovat fungování jednotlivých opatření a reagovat na zkušenosti z reálných povodňových situací,“ uzavřel Janoviak.