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Vyšší hráze i zábrany v podjezdech. Ostrava se připravuje na další velkou vodu

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Město Ostrava ve spolupráci s Povodím Odry připravuje sérii opatření, která by při případné povodni mohla pomoci zmírnit její následky. Na čtyřech úsecích ve městě se chystá posílení protipovodňových hrází a připravují se i protipovodňové zábrany podchodů a podjezdů v několika městských obvodech.
Vyšší hráze i zábrany v podjezdech. Ostrava se připravuje na další velkou vodu

Vyšší hráze i zábrany v podjezdech. Ostrava se připravuje na další velkou vodu

Zdroj: Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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