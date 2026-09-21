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Rolované makové buchty: Připravované trochu jinak, vláčné a plné chuti v každém kousku

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Mák patří k nejoblíbenějším náplním kynutého pečiva v české i slovenské kuchyni. Makovou náplň si připravíte z pomletého máku, švestkových povidel a trochy rumu a výsledkem jsou buchty měkké jako pavučinka, které se rozplývají na jazyku.
Rolované makové buchty

Rolované makové buchty

Zdroj: Foto: Se souhlasem Var a peč s Martinkou / Cestuj a ochutnávaj, Hrnkový makový zákusek, který zvládne upéct každý: Vláčný, hutný a plný máku bez složitého vážení
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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