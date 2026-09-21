Odtrhnou vás od reality už od první stránky: 4 knižní novinky, které jsou perfektní na podzim

Přicházející podzim poskytne potřebnou úlevu od hektického léta a i když každý odpočívá po svém, není pochyb, že jedním z nejlepších způsobů, jak svému tělu dopřát zasloužený oddych, je se jednoduše posadit do křesla a otevřít si dobrou knihu. Pojďte se s námi podívat na knižní novinky, které stojí za přečtení.
Nejedna
studie naznačuje, že pouhých 6 minut čtení knihy může snížit stres až o 68 %. Čtení vede k příjemnému rozptýlení, uvolnění a navíc zlepšuje schopnost soustředění a také empatie. Přesto velká část populace místo knihy bere do ruky telefon a před otáčením papírových stránek dává přednost nekonečnému scrollování.
Vy ale patříte mezi milovníky knih, proto jste si také otevřeli tento článek. V poslední době vychází spousta skvělých knih a byla by škoda nechat si je uniknout. Přinášíme tipy na 5 úžasných novinek, z nichž si vybere téměř každý:
NEdávno (Caro Claire Burke)
Každý o ní mluví a každý ji zbožňuje. Tato kniha pojednává o jisté influencerce Natalii, která s oblibou propaguje tradiční způsob života – je přesvědčená, že takový život je zkrátka nejlepší. Natalie si však neuvědomuje, že jí život značně ulehčují chůvy, moderní technologie a další vychytávky, o kterých se lidem dříve ani nesnilo. Když se jednoho rána probudí v roce 1855, influencerka velice rychle zjišťuje, že tradiční způsob života je mnohem drsnější, než si uvědomovala. Uvědomí si svou chybu, nebo se naučí žít postaru?
Kniha Nedávno (Cara Claire Burke). Foto: Ikar Štěstí na dosah (Julie Olivia)
Kdo se na podzim nejraději zachumlá pod teplou deku s čajem v ruce a čte si hřejivé příběhy, ten ať si přečte knihu
Štěstí na dosah. Ta zaujme nejen nádhernou obálkou, ale také příběhem. Michelle se po rozvodu odjíždí starat o rodinný penzion a nic si nepřeje víc, než si trochu oddechnout od svého života. Potíž je v tom, že neustále potkává svého okouzlujícího souseda Cliffa. Musí si od něj držet odstup, protože se za pár měsíců vrací zpět domů, kde ji má šéf povýšit. Nebo ne? Kniha Štěstí na dosah (Julie Olivia). Foto: Ikar Tam, kde býval Mušov (Anna Strnadová)
Pro milovníky historie a českých knih bude skvělou volbou novinka nesoucí název
Tam, kde býval Mušov. Kniha pojednává o zatopené vesnici, která po skončení války prochází změnami. Lidé odchází a přichází, ale nikdo neví, že se po vesnici brzy slehne zem. Příběh pojednává také o osudech lidí pocházejících z Mušova. Kniha Tam, kde býval Mušov (Anna Strnadová). Foto: Jota Muž roku (Iliana Xander)
Když Cara odejde s krásným cizím mužem, její nejlepší kamarádka Natalie ještě netuší, že bude Cara druhý den nalezena v bezvědomí na autobusové zastávce. Mezitím, co je mladá žena v nemocnici, Natalie se snaží zjistit, co se stalo. Úplnou náhodou přijde na to, že cizinec je známý a také nebezpečný milionář. I přesto se kvůli své kamarádce pokusí získat odpovědi na své otázky a místo shromáždění důkazů se jí povede vystavit se velkému nebezpečí…
Kniha Muž roku (Iliana Xander). Foto: Kalibr
Výběr zahrnuje historický román, mrazivé thrillery i oddechovou romantiku. Vyberete si jeden specifický žánr, nebo přečtete rovnou všechno? Ať už dáváte přednost papírovým knihám, nebo máte raději
e-knihy, nezapomínejte, že to má na vaši psychickou pohodu velmi pozitivní vliv. Zdroj: Autorský text, redakce Kapitalio.cz