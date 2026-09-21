Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Muž v Brně chtěl skočit mostu. Pomohla mu strážnice a její fenka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Strážnice brněnské městské policie v neděli mimo službu pomohla zabránit možnému neštěstí. Při jízdě autem si všimla dvaatřicetiletého muže, který přelézal zábradlí viaduktu v Žabovřeskách. Do bezpečí ho nakonec dostala i díky své fence.
Muž v Brně chtěl skočit mostu. Pomohla mu strážnice a její fenka

Muž v Brně chtěl skočit mostu. Pomohla mu strážnice a její fenka

Zdroj: pixabay.com
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Bobří hráze pomáhají proti suchu. Na Soutoku díky nim vznikají mokřady
Bobří hráze pomáhají proti suchu. Na Soutoku díky nim vznikají mokřady
Na Lesné vysvětili kostel Marie Restituty. Oltář ukrývá ostatky světců
Na Lesné vysvětili kostel Marie Restituty. Oltář ukrývá ostatky světců

Několik stovek věřících v neděli zaplnilo kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně-Lesné. Chrám, který...

Hokejisté brněnské Komety porazili Hradec Králové 3:1 a mají první body v sezoně
Hokejisté brněnské Komety porazili Hradec Králové 3:1 a mají první body v sezoně

Kometa si před více než sedmi tisíci fanoušky připsala první výhru sezony. Brňané proti Hradci Králové...

Motorkář zemřel při nehodě na Znojemsku. Při předjíždění se srazil s autem
Motorkář zemřel při nehodě na Znojemsku. Při předjíždění se srazil s autem

Tragicky skončila dnes odpoledne nehoda u Chvalovic na Znojemsku. Motorkář se podle prvotních informací při...

Motorkář ujížděl policistům přes 140 v obci. Má zákaz řízení do roku 2034
Motorkář ujížděl policistům přes 140 v obci. Má zákaz řízení do roku 2034

Motorkář na Znojemsku ujížděl policistům rychlostí přes 140 kilometrů v hodině v obci. Hlídka ho nakonec...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.