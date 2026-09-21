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Řidičák místo jízdenky. Hradecká MHD bude v úterý pro řidiče zdarma

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Motoristé mohou v úterý 22. září nechat auto doma a po Hradci Králové cestovat veřejnou dopravou zdarma. Jako jízdenka jim po celý den poslouží platný řidičský průkaz. Nabídka je součástí Dne bez aut a platí na linkách hradecké MHD.
Řidičák místo jízdenky. Hradecká MHD bude v úterý pro řidiče zdarma

Řidičák místo jízdenky. Hradecká MHD bude v úterý pro řidiče zdarma

Zdroj: Markéta Hamerníková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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