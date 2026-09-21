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Po obědě potřebuješ něco sladkého. Je to hlad, zvyk, chuť – nebo tělo skutečně něco žádá?

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Dojíš oběd. Nemáš hlad. O deset minut později ale začne v hlavě poblikávat čokoláda. Ne jablko. Ne jogurt. Čokoláda. A dokud nedostaneš alespoň jeden čtvereček, oběd jako by nebyl oficiálně ukončený.
Po obědě potřebuješ něco sladkého. Je to hlad, zvyk, chuť – nebo tělo skutečně něco žádá?

Po obědě potřebuješ něco sladkého. Je to hlad, zvyk, chuť – nebo tělo skutečně něco žádá?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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