Proti příchodu RegioJetu vznikla petice, má přes tisíc podpisů

Ministerstvo dopravy vybralo jako budoucího provozovatele linky R10 společnost RegioJet. Žluté vlaky by měly rychlíky Hradečan a Krakonoš převzít od prosince 2028. Rozhodnutí však zatím není pravomocné a České dráhy proti němu mohou podat námitky.
Výsledek soutěže vyvolal mezi částí cestujících a zaměstnanců Českých drah nesouhlas. Na sociálních sítích se objevují komentáře lidí, kteří své obavy spojují s osobními zkušenostmi z jiných linek RegioJetu.
RegioJet naopak slibuje, že cestující mají pocítit změnu k lepšímu.
„Jestli to budou stejné vlaky jako na trase Praha–Vídeň, tak se máte na co těšit. V létě 50 stupňů, prosezené sedačky a špína, kam se podíváš,“ napsal jeden z diskutujících.
Petice získala přes 1 200 podpisů
Nesouhlas už nezůstává pouze v komentářích. Martin Ráž založil 15. září petici nazvanou Zachování linky R10 v rukou Českých drah. Během několika dní ji podepsalo více než 1 200 lidí. Počet podpisů dál roste.
Autor žádá Ministerstvo dopravy, aby při rozhodování zohlednilo potřeby cestujících, regionu i zaměstnanců železnice.
„Žádáme, aby byla zachována kontinuita provozu linky R10 v režii Českých drah a aby při rozhodování nebyla posuzována pouze cena, ale také kvalita, spolehlivost, zkušenost dopravce, návaznost služeb, znalost místních podmínek a dopad případné změny dopravce na cestující i region,“ uvádí Martin Ráž v petici.
Poukazuje také na to, že České dráhy provozují linku dlouhodobě a jejich zaměstnanci znají trať, jednotlivé stanice i místní provozní podmínky.
„Změna dopravce proto není pouze otázkou výměny loga na vlaku,“ stojí v petici. Podle jejího autora by mohla zasáhnout personální zajištění, údržbu, technické zázemí i organizaci práce.
Obavy o zaměstnance i hradecké zázemí
Jedním z hlavních témat petice je budoucnost zaměstnanců Českých drah, kteří dnes provoz rychlíků zajišťují. Podmínky soutěže totiž novému dopravci neukládají povinnost tyto pracovníky převzít.
„Železnice není pouze technika a vozidla. Železnice jsou především lidé, kteří ji každý den zajišťují,“ píše Ráž. Podle něj by neměla být ohrožena pracovní místa lidí, jejichž zkušenosti jsou důležité pro bezpečný a kvalitní provoz.
„R10 není jen číslo v jízdním řádu. Je to spojení, na které jsou každý den odkázány tisíce lidí,“ uzavírá autor petice.
Ministerstvo: Cena nebyla jediným kritériem
Ačkoli petice varuje před rozhodováním pouze podle ceny, Ministerstvo dopravy už dříve Hradecké Drbně sdělilo, že požadovaná kompenzace nebyla jediným hodnoticím kritériem. Součástí hodnocení byly také kvalitativní parametry nabídek.
RegioJet nabídl provoz za 70,40 koruny za vlakový kilometr. Současná úhrada činí 246,80 koruny. Podle ministerstva by tak nová smlouva mohla státu během šesti let ušetřit téměř dvě miliardy korun bez započtení inflace.
Výrazně nižší cena ale mezi některými cestujícími posílila obavy, zda se úspora neprojeví na kvalitě cestování. Ministerstvo tvrdí, že dopravce nebude moci stanovené požadavky podkročit.
Vítěz soutěže musí nasadit klimatizované soupravy s informačním systémem, elektrickými zásuvkami a připojením k wi-fi. Ve vlacích musí být dostupné občerstvení a základní kapacita soupravy má činit nejméně 300 míst. Povinný je také zabezpečovací systém ETCS.
„Nižší požadovaná kompenzace nemůže vést ke snížení kvality pod úroveň stanovenou zadávacími podmínkami,“ uvedla mluvčí Ministerstva dopravy Alena Mühl. Pokud by dopravce požadavky neplnil, hrozily by mu sankce.
RegioJet slibuje renovované vozy
RegioJet naopak slibuje, že cestující mají pocítit změnu k lepšímu. Všechny vozy určené pro linku R10 mají před nasazením projít renovací.
„Všechny vozy, které na tuto trasu nasadíme, projdou důkladnou renovací a nabídnou komfort a služby na úrovni našich dálkových vlaků InterCity,“ uvedl majitel RegioJetu Radim Jančura.
Soupravy mají nabídnout tři cestovní třídy, klimatizaci, wi-fi, zásuvky, USB nabíjení a palubní občerstvení. Dopravce uvažuje také o otevření vlastní čekárny v Hradci Králové.
Zda RegioJet linku skutečně převezme, ještě není definitivní. Druhý účastník soutěže může proti výsledku ve stanovené lhůtě podat námitky. Teprve po jejich případném vypořádání bude rozhodnutí pravomocné.