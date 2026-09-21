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Proti příchodu RegioJetu vznikla petice, má přes tisíc podpisů

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Rychlíky mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem má od prosince 2028 provozovat RegioJet. Rozhodnutí ministerstva vyvolalo ostré reakce části cestujících a dokonce vznikla petice požadující zachování linky R10 v rukou Českých drah. Během několika dnů ji podepsaly stovky lidí.
Proti příchodu RegioJetu vznikla petice, má přes tisíc podpisů

Proti příchodu RegioJetu vznikla petice, má přes tisíc podpisů

Zdroj: VagonWEB
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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