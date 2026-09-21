Norris nevylučuje Le Mans. McLaren ho ale musí nejdřív přesvědčit

Lando Norris je znám tím, že ve svém volném čase hraje golf, a dokonce se účastní turnajů, někdy i se svým šéfem Zakem Brownem. Letos měl již potřetí hrát na turnaji BMW PGA Championshpi, ale bohužel se na poslední chvíli odhlásil a místo toho se zúčastnil jako ambasador sponzora DP World.
„Jde o moje záda,“ vysvětlil své rozhodnutí a žertoval, že ve svých 26 letech stárne. „Golf je pro záda velká zátěž. A samozřejmě se teď soustředím hlavně na závodění.“
Brit přiznal, že z neúčasti byl trochu zklamaný. Golf stále naprosto miluje, protože je to sport, na kterém se, jak sám přiznává, stal na několik let závislým poté, co s ním začal během karantény. V jedné fázi chodil trénovat každý den, bral si hole s sebou i na zahraniční cesty a volný čas v úterý a ve středu využíval k hraní.
Dokonce se proslavil tím, že se pustil do Augusta National s těžkou kocovinou den po svém prvním vítězství ve Velké ceně Miami v roce 2024. Účastnil se turnajů pro-am po celém světě a spřátelil se s mnoha špičkovými hráči.
„Samozřejmě bych dnes rád hrál. Je to prostě kombinace několika věcí. Pokud chci hrát golf, musím na to trénovat. A na to nemám čas. Nechci sem přijet a poranit si záda, protože jsem nemohl trénovat kvůli nedostatku času. Nemůžu jen tak přijít a hrát golf. Moje tělo na to není stavěné.“
Kromě toho má Birt v těchto dnech, když není na závodech F1, i jiné věci, které si vyžadují jeho pozornost. Po Velké ceně Španělska například spěchal do portugalského Portimãa, aby otestoval nový hypercar týmu McLaren.
Jeho přítomnost samozřejmě vyvolala vlnu spekulací. Tým McLaren na letošním závodě 24 hodin Le Mans oznámil, že se v roce 2027 hodlá vrátit do špičkových vytrvalostních závodů v kategorii Hypercar v rámci WEC, přičemž si opět klade za cíl získat „trojkorunu“ – vítězství v závodě 24 hodin Le Mans, v Indy 500 a ve Velké ceně Monaka – což je úspěch, kterého tým již v minulosti dosáhl.
Cesta do Portugalska, kde za volantem vozu MCL-HY absolvoval 38 kol, okamžitě vyvolala spekulace, že by se Lando Norris mohl zapojit do projektu v Le Mans, možná již příští rok a možná po boku legendy série IndyCar a svého kolegy z týmu McLaren, Scotta Dixona.
„Nevylučuji to. Ale ještě jsem o tom ani nemluvil se Zakem. Takže nevím, kdy by se to mohlo oznámit. Je to nepravděpodobné, už jen proto, že na to momentálně nejsem připravený. Ale určitě to chci někdy zkusit. Chtěl bych to zkusit, až budu vědět, že můžu vyhrát.“
Brit je přesvědčen, že by potřeboval mnohem více testovat, aby byl připraven na nejslavnější vytrvalostní závod na světě. „Je to stejné, jako když se v F1 dostanete na určitou úroveň. Chcete být schopni předvídat všechno za všech podmínek, na mokru, na suchu, chcete si vybudovat celý slovník toho, jak ten vůz řídit. Chtěl bych se cítit připravený. Nechci do toho jen tak skočit a mít pocit, že promarňuji příležitost. Chtěl bych do toho jít jen tehdy, když vím, že je to něco, co můžu vyhrát.“
Poukazuji na to, že Max Verstappen, který také v budoucnu zvažuje účast v Le Mans, údajně nikdy předtím nezávodil na okruhu v noci, než se letos zúčastnil 24hodinového závodu na Nürburgringu. Lando Norris vypadá pochybovačně. „Max byl velmi dobře připravený.“
Když čteme mezi řádky, příští rok v Le Mans se nezdá pravděpodobný. I když by to kalendář povoloval. Kromě jiného to bude pro McLaren první pokus a nevyhnutelně udělají chyby. Dává smysl ty chyby nejprve odstranit, než nasadí ty nejlepší piloty. Zajímavé však je, že Lando Norris opakuje, že to nevylučuje, což naznačuje, že rozhodnutí by mohlo souviset s konkurenceschopností vozu McLarenu ve formuli 1.
„Pokud nebudu bojovat o titul, pak bych samozřejmě raději věnoval trochu času jiným věcem než boji o titul.“
Měl by však na přípravu dostatek času? Pravděpodobně by se až do předsezónních testů koncem února nedozvěděl, jak konkurenceschopný bude McLaren? „Jo, ale Le Mans je mnohem později. Do té doby bych si snadno udělal představu o tom, jak konkurenceschopný bude. Nesouhlasím s tím, že by některé vozy vyhovovaly některým pilotům víc než jiným.“
Všechno nasvědčuje tomu, že McLaren bude příští rok konkurenceschopný. Ačkoli tento rok začal tým z Wokingu v nevýhodě a stále se sžíval s novou pohonnou jednotkou dodávanou Mercedesem, začíná opět vypadat jako tým, který si vybojoval poslední dva tituly konstruktérů. Lando Norris rozhodně začíná vypadat jako mistr světa.
Britský pilot říká, že doufá, že v příští sezóně dá fanouškům McLarenu další důvody k radosti. I když zůstává kritický vůči této nové generaci hybridně-elektrických vozů a přiznává, že v ideálním světě by raději viděl, aby elektrická složka zmizela, je hrdý na to, jak se jim přizpůsobil. Zbytek sezóny ale vidí pozitivně.
„Ano, vkládám velké naděje do zbytku tohoto roku a do příští sezóny, kdy budeme mít z hlediska přípravy vyrovnanější podmínky. Zjevně jsem na dobré cestě, co se týče toho, jak tyto vozy řídit.”
„Čtu zprávy o tom, že vozy vyhovují některým pilotům víc než jiným. S tím vůbec nesouhlasím. Je naší prací jako pilotů se přizpůsobit. Dostáváme miliony za to, abychom se přizpůsobili. Myslím, že jsem se letos velmi dobře přizpůsobil úplně jinému vozu. A myslím, že právě proto jsem si vedl lépe než většina ostatních.“