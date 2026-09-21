Začala platit nová značka. Kdo ji poruší, může dostat pokutu 5000 Kč

Nová značka hlídá vjezd do nízkoemisních zón
Pokud plánujete cestu autem do Španělska, připravte se na dopravní značení, které v Česku běžně neuvidíte. Při vjezdu do větších měst se objevuje symbol automobilu obklopeného tečkami – označuje vstup do takzvané Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), tedy do nízkoemisní zóny. Projíždění bez splnění místních podmínek může mít za následek sankci 200 eur (přibližně 5 000 Kč), a to i v případě, že vás přímo na místě nezastaví hlídka.
Španělské úřady podobu jednotného označení stanovily již v roce 2021, celostátní pravidla ZBE byla upravena o rok později. Povinnost zavést nízkoemisní zóny se vztahuje na všechna města s počtem obyvatel nad 50 000 a na města nad 20 000 obyvatel s prokázaným zvýšeným znečištěním ovzduší.
Kamerový systém odhalí porušení i bez policejní kontroly
Španělská vozidla jsou podle emisních parametrů rozdělena do kategorií 0 Emisiones, ECO, C a B. Nejstarší automobily bez environmentální nálepky čelí nejpřísnějším omezením. Porušení pravidel nízkoemisní zóny je klasifikováno jako závažný dopravní přestupek s pokutou 200 eur. Při využití zkráceného řízení a zaplacení do 20 dnů se částka snižuje na polovinu, tedy 100 eur (asi 2 500 Kč).
Spoléhat na absenci policejní hlídky u vjezdu do zóny je risk. Města nasazují kamerové systémy s automatickým rozpoznáváním registračních značek. Přestupek tak může být zaznamenán bez zastavení vozidla a oznámení dorazí poštou až později.
Zahraniční auta mají komplikovanější pravidla
Španělské ředitelství dopravy (DGT) nevydává ekologické nálepky vozidlům registrovaným v zahraničí. To však neznamená automatický zákaz vjezdu ani výjimku. Zahraniční vozidla podléhají stejným emisním omezením jako domácí automobily. Problém spočívá v tom, že jednotlivá města používají odlišné způsoby ověření emisní kategorie.
Barcelona například provozuje registr zahraničních vozidel, prostřednictvím kterého si řidič před vstupem do zóny nechá ověřit technické a emisní údaje auta. Madrid má vlastní systém, přičemž zahraniční vozidla musí dodržovat tamní pravidla ZBE stejně jako španělská auta. DGT sice oficiálně uznává ekologické plakety z vybraných evropských zemí (například německé, rakouské, francouzské či dánské) jako ekvivalentní, přesto je nutné si předem ověřit, zda konkrétní město nevyžaduje ještě dodatečnou registraci do svého vlastního registru.
Absence jednoho univerzálního postupu pro celé Španělsko představuje pro turisty největší komplikaci. Každé město může stanovit vlastní hranice zóny, čas platnosti, výjimky i způsob registrace zahraničního automobilu. Před cestou je proto nezbytné zjistit si konkrétní požadavky města, kam míříte.
Zdroje článku: techbyte.sk, n332.es, travelinformation.eu, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková