Sport za sto milionů. Nová Paka má halu, posilovnu i lezeckou stěnuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sport za sto milionů. Nová Paka má halu, posilovnu i lezeckou stěnu
Dobrovolní hasiči z Horního Maršova se loučí s dlouholetým členem své jednotky Martinem Judou, kterému...
Na představení byste vyrazili, jenže poslední autobus domů jede ještě před děkovačkou? Klicperovo divadlo v...
Motoristé mohou v úterý 22. září nechat auto doma a po Hradci Králové cestovat veřejnou dopravou zdarma....
Rychlíky mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem má od prosince 2028 provozovat RegioJet. Rozhodnutí...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →