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Sport za sto milionů. Nová Paka má halu, posilovnu i lezeckou stěnu

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Studenti v Nové Pace dostali nové místo, kde se pořádně zapotit. Královéhradecký kraj otevřel v areálu místního gymnázia novou sportovní halu za více než sto milionů korun, která bude sloužit školám, sportovním klubům i veřejnosti.
Sport za sto milionů. Nová Paka má halu, posilovnu i lezeckou stěnu

Sport za sto milionů. Nová Paka má halu, posilovnu i lezeckou stěnu

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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