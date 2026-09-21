Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Rusové vylodili v Libyi obrněnou techniku, lodě přestaly hlásit polohu. K řeckému ostrovu je odtud 330 km

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tři ruské lodě, satelitní snímek ze 13. září 2026 a molo v Tobruku, ze kterého sjížděla technika bez známého majitele. Analytici mezi vyloženými vozidly nenašli jediný tank, zato obrněné nákladní automobily pro zásobování. Otázka, komu náklad patří, zůstala bez odpovědi.
Rusové vylodili v Libyi obrněnou techniku, lodě přestaly hlásit polohu. K řeckému ostrovu je odtud 330 km

Rusové vylodili v Libyi obrněnou techniku, lodě přestaly hlásit polohu. K řeckému ostrovu je odtud 330 km

Zdroj: Foto: U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Daniel N. Woods. - licence Public domain
Reklama
Další články z Centrum Extra: Armáda
Obrněnec obalený řetězy proti dronům: modul Topaz dává ukrajinskému BTR-4E pět druhů výzbroje, ruský BTR-82A jen dvě
Obrněnec obalený řetězy proti dronům: modul Topaz dává ukrajinskému BTR-4E pět druhů výzbroje, ruský BTR-82A jen dvě
Útok na Estonsko by byl sebedestruktivní: Tallinn bude mít devět HIMARS a rakety s dosahem přes 70 kilometrů
Útok na Estonsko by byl sebedestruktivní: Tallinn bude mít devět HIMARS a rakety s dosahem přes 70 kilometrů

Do Estonska putují přesně naváděné střely GMLRS. Rakety ATACMS s více než čtyřnásobným dosahem, tedy až 300...

Spitfire jako automatická odpověď je past: v kvízu o stíhačkách druhé světové války vás čeká 10 otázek
Spitfire jako automatická odpověď je past: v kvízu o stíhačkách druhé světové války vás čeká 10 otázek

Jméno si pamatuje skoro každý, siluetu a roli už ne. Hurricane, Mustang, Bf 109 a Zero se v paměti slévají...

Dron havaroval u základny se všemi německými A400M: kilometr od hangárů, tvrdí BILD. Policie mluví jinak
Dron havaroval u základny se všemi německými A400M: kilometr od hangárů, tvrdí BILD. Policie mluví jinak

Dva kusy plastu a kovu v rašeliništi, desítky policejních aut a několik dní prohledávání mokřiny. Komu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Armáda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.