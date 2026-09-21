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Písmena B až E na tabulkách u tunelů dělí řidiče na dvě skupiny: pokuta v Německu začíná na 100 eurech

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Bílá tabulka s jediným písmenem pod zákazovou značkou u vjezdu do tunelu nemá legendu ani vysvětlení. Pro řidiče osobního auta je to dekorace, pro posádku cisterny rozhodnutí o trase na desítky kilometrů. Kategorií je celkem pět a ta nejmírnější se na značky vůbec nekreslí.
Písmena B až E na tabulkách u tunelů dělí řidiče na dvě skupiny: pokuta v Německu začíná na 100 eurech

Písmena B až E na tabulkách u tunelů dělí řidiče na dvě skupiny: pokuta v Německu začíná na 100 eurech

Zdroj: Foto: No machine-readable author provided. Shanel assumed (based on copyright claims). - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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