Hála dostal výzvu pro OKTAGON 100. Slovenská legenda zvažuje návratPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hála dostal výzvu pro OKTAGON 100. Slovenská legenda zvažuje návrat
Václav Mikulášek při premiéře v boxu bez rukavic prohrál s Dominikem Heroldem ve třetím kole. Po zápase...
Gable Steveson šel do druhého zápasu v UFC jako obrovský favorit s kurzem přibližně 1,06. Sean Sharaf měl...
Hanka Gelnarová v Liberci nestačila na Małgorzatu Popowicz a poprvé v profesionálním MMA prohrála. Po...
Arman Tsarukyan ukončil Mauricia Ruffyho v prvním kole a znovu si řekl o titul. Jeho zveřejněná odměna 350...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →