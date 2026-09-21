Obrovský favorit padl za 12 sekund. Podívejte se, jak na nečekané KO reagovaly hvězdy UFCPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Obrovský favorit padl za 12 sekund. Podívejte se, jak na nečekané KO reagovaly hvězdy UFC
Štefan Vojčák po zisku dočasného titulu těžké váhy nezůstává u oslav. Chce odvetu s Philem De Friesem a...
Karlos Vémola vstoupí 26. září ve Frankfurtu do 48. profesionálního zápasu. Frédéric Vosgröne teprve do...
Chamzat Čimajev se dostal až k titulu UFC, jeho cesta ale začínala daleko od velkých zápasů. Pracoval jako...
Jaroslav Kotlár přesunul přípravu na říjnovou odvetu s Markem „Datlem“ Valáškem do Thajska. Na Instagramu...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →