Lék jste vysadili před lety. Vaše střevní bakterie si ho ale možná stále „pamatují“. A není to jen problém antibiotik

Léky zmizí. Mikrobiální ekosystém se nemusí vrátit přesně zpátky
Lidské střevo obývají biliony mikroorganismů – především bakterie, ale také archea, viry a mikroskopické houby. Jejich složení není stálé. Ovlivňuje ho strava, věk, nemoci, prostředí, životní styl a samozřejmě také léky.
U antibiotik to nikoho příliš nepřekvapí. Jejich úkolem je bakterie zabíjet nebo brzdit, takže mohou kromě původce infekce zasáhnout také další mikroorganismy ve střevě. Méně samozřejmé je, že mikrobiom ovlivňují i léky, jejichž hlavním cílem bakterie vůbec nejsou. Už laboratorní studie publikovaná v Nature v roce 2018 ukázala, že řada běžných neantibiotických léčiv dokáže růst střevních bakterií přímo měnit.
Estonský tým se proto zeptal na jinou otázku: Jak dlouho po léčbě je její stopa ještě patrná?
Nestačilo vědět, co lidé berou dnes
Studie využila 2 509 účastníků Estonského mikrobiomového projektu. Vědci měli jejich vzorky stolice analyzované pomocí shotgun metagenomického sekvenování, ale hlavně také elektronickou zdravotní historii. Nemuseli se tedy spokojit s otázkou, jaké léky člověk užívá právě v den odběru. Dokázali se podívat několik let zpátky a zjistit, jaké přípravky dostával, kdy naposledy a jak často.
Během pěti let před odběrem se v záznamech objevilo přes 500 různých účinných látek. Tým pak sledoval, zda se mikrobiom současných uživatelů liší od lidí, kteří lék neužívají, zda je rozdíl patrný i po vysazení a zda záleží na četnosti předchozí léčby.
Právě minulost se ukázala jako překvapivě důležitá.
U části léků byla stopa vidět i po několika letech
Výzkumníci analyzovali 186 kombinací léků a jejich klasifikačních skupin, u nichž měli dost dat k dlouhodobému srovnání. U 78 z nich, tedy přibližně 42 procent, našli známky takzvaného carryover efektu – souvislosti mezi někdejším užíváním léčiva a současným složením mikrobiomu.
Nejvýraznější výsledky se podle očekávání týkaly některých antibiotik, ale objevily se také u antidepresiv, benzodiazepinových derivátů, inhibitorů protonové pumpy používaných ke snížení tvorby žaludeční kyseliny, beta-blokátorů, glukokortikoidů nebo biguanidů, kam patří například metformin.
U některých skupin byl rozdíl patrný i tehdy, když poslední zaznamenané užití proběhlo více než tři roky před odběrem vzorku.
Neznamená to, že lék zůstával celé roky v organismu. Přetrvávala odlišnost mikrobiálního společenství, která statisticky souvisela s jeho někdejším užíváním.
Mikrobiom se po zásahu nemusí vrátit na stejné místo
Proč by vůbec několik týdnů léčby mohlo být vidět o roky později?
Mikrobiom je ekosystém. Pokud léčivo část mikroorganismů potlačí nebo změní podmínky ve střevě, jiné druhy mohou získat prostor a zdroje. Po vysazení se celý systém může znovu přiblížit původnímu stavu, ale nemusí se poskládat naprosto stejně.
Mechanismus přitom nemusí být u všech léků stejný. Antibiotika mohou bakterie zasahovat přímo. Inhibitory protonové pumpy mění kyselost žaludku, a tím ovlivňují, které mikroorganismy cestu do střeva přežijí. Jiné přípravky mohou měnit metabolismus, pohyb střev nebo imunitní prostředí.
Studie navíc u některých léků našla vztah mezi opakovaným užíváním a velikostí pozorovaného rozdílu: čím více receptů člověk během předchozích pěti let dostal, tím výraznější byla asociace s mikrobiomem. Jedna kúra a dlouhodobá opakovaná léčba tedy nemusí zanechávat stejnou stopu.
Druhý odběr pomohl oddělit lék od člověka
U observačních studií mikrobiomu existuje zásadní problém. Když mají lidé užívající určitý lék jiné bakterie než ti ostatní, ještě to neznamená, že změnu způsobil právě lék. Může za ní stát samotná nemoc, věk, hmotnost, strava, jiné léky nebo životní styl.
Estonská studie měla ale u 328 účastníků druhý vzorek odebraný po mediánu 4,4 roku. Výzkumníci tak mohli sledovat lidi, kteří mezi oběma odběry určitou léčbu začali nebo ukončili.
U několika skupin léčiv se změny po zahájení léčby podobaly rozdílům z hlavní populační analýzy. Platilo to například pro některá širokospektrá antibiotika, inhibitory protonové pumpy, benzodiazepinové deriváty a glukokortikoidy.
To možnost přímého vlivu léku posiluje, ale definitivně ji u všech přípravků nedokazuje. Nešlo o experiment, při němž by výzkumníci lidem náhodně přidělili léčbu a několik let je sledovali.
U antibiotik už máme data sahající čtyři až osm let zpátky
V roce 2026 přinesla další silný dílek velká švédská studie publikovaná v Nature Medicine. Propojila záznamy o předepsaných antibiotikách s mikrobiomy 14 979 dospělých.
Největší rozdíly měli lidé, kteří užívali antibiotika během posledního roku. Statisticky měřitelné asociace ale zůstávaly také jeden až čtyři roky po léčbě a u některých antibiotik dokonce čtyři až osm let.
Výraznější dlouhodobé souvislosti se objevily například u klindamycinu, fluorochinolonů a flucloxacilinu. U části účastníků byl rozdíl zjistitelný dokonce tehdy, když v daném dávném období absolvovali pouze jedinou antibiotickou kúru.
Ani to ovšem neznamená, že jejich střeva byla osm let „poškozená“. Znamená to jen, že i po tak dlouhé době bylo možné v populačních datech zachytit rozdíl spojený s někdejší léčbou.
„Paměť mikrobiomu“ není diagnóza
Metafora, že si střevo lék „pamatuje“, je lákavá, ale musíme s ní zacházet opatrně. Studie neukazují, že všechny dlouhodobé změny mikrobiomu jsou škodlivé. U většiny z nich ani nevíme, zda mají pro zdraví člověka měřitelný význam.
Neexistuje jediný univerzální vzor „správného“ mikrobiomu a rozdíl v množství určité bakterie automaticky neznamená nemoc. Z těchto výsledků proto rozhodně neplyne, že by lidé měli odmítat antibiotika, antidepresiva, léky na žaludek nebo krevní tlak kvůli obavám o střevní bakterie.
Význam studie leží jinde: ukazuje, že předchozí léčba může být jednou z dlouhodobých sil, které mikrobiom formují.
A to vytváří docela zásadní problém pro samotný výzkum.
Možná jsme někdy měřili léčbu a mysleli si, že měříme nemoc
V posledních letech vznikly tisíce studií, které hledají charakteristické mikrobiální vzorce spojené s obezitou, depresí, diabetem, rakovinou, zánětlivými chorobami nebo neurologickými onemocněními.
Obvykle se porovná mikrobiom nemocných lidí se zdravou kontrolní skupinou. Pokud se skupiny liší, začneme zkoumat, zda může být určitá bakterie nebo kombinace mikroorganismů součástí mechanismu nemoci.
Jenže nemocní lidé zároveň často užívají více léků.
Pokud některé z nich ovlivňují mikrobiom ještě několik let po vysazení, mohl být část toho, co jsme považovali za „mikrobiální podpis nemoci“, ve skutečnosti podpisem její léčby.
Právě proto autoři estonské práce označili minulou expozici lékům za skrytý matoucí faktor mikrobiomových studií. Nestačí se možná ptát, co člověk užívá dnes. U některých výzkumů bude nutné znát jeho farmakologickou historii několik let zpátky.
To je možná nejdůležitější výsledek celé práce.
Ne nový důvod bát se léků, ale upozornění, že mikrobiom neumíme správně číst bez znalosti minulosti člověka.
Mikrobiom není čistý list
Nabízí se samozřejmě otázka, zda bychom po antibiotikách nebo jiné léčbě měli mikrobiom nějak „resetovat“. Probiotiky, dietou nebo jinou intervencí.
Tyto studie na to neodpovídají. Nezkoumaly metody obnovy a neprokázaly ani to, že pozorované dlouhodobé rozdíly potřebují nějakou léčbu. Opatrnost je důležitá i proto, že kolem mikrobiomu vznikl velký trh s produkty slibujícími jeho „detox“, „reset“ či „optimalizaci“, často s mnohem sebevědomějšími tvrzeními, než dovolují dostupná data.
Zajímavější je něco jiného. Mikrobiom zřejmě není jen okamžitá fotografie toho, co člověk dnes jí, jak žije a jaké léky právě užívá. Jeho současné složení je výsledkem dlouhé řady předchozích událostí.
Tableta může být z organismu dávno pryč. Recept může člověk dávno zapomenout.
Mikrobiální ekosystém ale může nést její stopu ještě roky.
A pokud jednou chceme mikrobiom používat k diagnostice nebo personalizované medicíně, budeme možná muset přestat číst jeden vzorek jako fotografii přítomnosti.
Je to spíš stránka uprostřed mnohem delšího příběhu.
Disclaimer: Výsledky popisují populační souvislosti mezi užíváním léků a složením střevního mikrobiomu. Neprokazují, že dlouhodobé rozdíly znamenají poškození zdraví, ani nejsou důvodem k vysazování předepsané léčby bez konzultace s lékařem.
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Zdroje: Kód Enigma [1], mSystems – Aasmets et al., „A hidden confounder for microbiome studies: medications used years before sample collection“ [2], PubMed – „A hidden confounder for microbiome studies: medications used years before sample collection“ [3], mSystems – Pamela Ferretti, „The gut remembers: the long-lasting effect of medication use on the gut microbiome“ [4], Nature Medicine – „Antibiotic use and gut microbiome composition links from individual-level prescription data of 14,979 individuals“ [5], ScienceDaily / Estonian Research Council – „Common medications may change your gut for years“ [6], img AI generated