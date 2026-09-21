Ani nová okna, ani zateplení. Lidé před zimou montují do bytu tuhle levnou věc a ušetří klidně i 5 000 Kč za sezónu

Nová plastová okna spolknou desítky tisíc korun, zateplení fasády i stovky tisíc. Před topnou sezónou přitom existuje mnohem lacinější způsob, jak dostat účet za teplo dolů. Stačí drobnost, kterou našroubujete na radiátor za pár minut a bez řemeslníka.
Hlídá teplotu v pokoji za vás
Řeč je o termostatické hlavici. Je to malá součástka, která nahradí kolečko na přívodu topné vody do radiátoru. Obyčejný ventil pouští do tělesa pořád stejné množství vody bez ohledu na to, jak je v pokoji teplo. Hlavice naproti tomu reaguje na okolní teplotu sama. Nastavíte si, kolik stupňů chcete mít, a o zbytek se postará.
Když teplota v místnosti klesne pod zvolenou hodnotu, hlavice ventil pootevře a radiátor začne hřát. Jakmile se pokoj prohřeje, přívod přiškrtí. Výkyvy teploty se tak drží zhruba do dvou stupňů a topení neběží zbytečně naplno, když je vytopeno.
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Tady je potřeba mírnit očekávání, která slibují spořicí zázraky. Samotná hlavice vám dům nezateplí. Podle shody více zdrojů ale správná regulace radiátorů srazí spotřebu tepla zhruba o 10 až 25 procent, u chytrých hlavic s naprogramovaným útlumem i o něco víc.
V penězích to není zanedbatelné. V plynem vytápěném domě může jít podle odborníků z ČEZ až o 1 000 kilowatthodin za rok, tedy o celou jednu megawatthodinu. Kolik přesně ušetříte, záleží na tom, čím a jak topíte a jak velké máte bydlení. U chytré regulace a útlumu během nepřítomnosti to může být až pětina účtu, v příznivém případě klidně i kolem 5 000 korun za sezónu. V menším bytě bude úspora nižší.
Obyčejná od dvou set korun, chytrá za pár tisíc
Mechanickou hlavici s číselnou stupnicí od 1 do 5 pořídíte už od dvou set korun. Každý stupeň odpovídá jinému rozmezí teplot, druhý stupeň zhruba 16 až 20 stupňům. Nastavení si měníte ručně.
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Chytrá neboli digitální hlavice stojí kolem dvou tisíc korun za kus. Ovládá ventil malým motorkem na baterie a umí toho víc. Naprogramujete jí jinou teplotu na ráno, na den i na noc, ovládáte ji z mobilu a některé modely samy poznají otevřené okno a ventil na tu dobu přivřou. Ať zvolíte kteroukoli variantu, pořizovací cena je zlomkem toho, co stojí nová okna nebo zateplení, a investice se podle typu vrátí řádově do jedné až čtyř sezón.
Hlavní rozdíly mezi oběma variantami shrnuje následující tabulka:
Parametr Mechanická hlavice Chytrá (digitální) hlavice Cena od dvou set korun kolem dvou tisíc korun za kus Ovládání ručně, číselná stupnice od 1 do 5 motorek na baterie, ovládání z mobilu Nastavení teploty jedno rozmezí podle zvoleného stupně (2. stupeň zhruba 16 až 20 stupňů) zvlášť na ráno, den i noc Rozpoznání otevřeného okna ne některé modely Bez správného nastavení nezmůže nic Přečtěte si také: Ani pórek, ani petržel. Do polévky patří 1 věc, kterou lidé po vaření kuřete vylévají do dřezu
Hlavice není kouzelná, když ji používáte špatně. Nemá smysl s ní pořád točit z jedné krajní polohy do druhé. Na účtu se to neprojeví a jen si tím narušíte seřízení celé otopné soustavy. Odborníci radí přizpůsobit teplotu tomu, jak místnost využíváte:
v místnostech, kde se běžně zdržujete, kolem 20 stupňů; v ložnici a na chodbě stačí méně; když jedete na pár dní pryč, topení raději úplně nevypínejte a nechte v bytě základní teplo kolem 15 stupňů, ať po návratu nezačínáte vyhřívat vychladlé zdi od začátku.
Radiátor navíc musí mít kam sálat. Zakrytý pohovkou, dlouhým závěsem nebo sušícím se prádlem hřeje z velké části do nábytku. A aby hlavice fungovala naplno, měla by být otopná soustava správně vyvážená, což u starších domů občas vyžaduje zásah topenáře.
Přečtěte si také: Češi před zimou ve velkém ruší plynové kotle. Našli způsob, jak topit za pár stovek měsíčně bez tepelného čerpadla Radiátor zakrytý sušícím se prádlem nebo nábytkem hřeje z velké části do věcí kolem a úspora z hlavice se ztrácí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co samotná hlavice nezvládne
Termostatická hlavice je levný a rychlý první krok. Zásadní izolaci ale nenahradí. Zateplená fasáda dokáže spotřebu domu stlačit klidně o 60 procent, tedy několikanásobně víc než regulace radiátorů. Rozdíl je v ceně a v době návratnosti, která se u zateplení počítá na řadu let.
Pokud na velkou rekonstrukci letos nemáte, hlavice dává smysl jako laciné opatření, které začne šetřit hned první zimu. Dobře funguje i v kombinaci s dalšími drobnostmi, jako je utěsnění oken nebo zatahování závěsů na noc, které samy o sobě také nic nestojí.
Zdroje: https://www.cezakademie.cz/cs/clanky/termostaticke-hlavice-na-radiatory-180091, https://www.denik.cz/cesko/prehledne-jak-usetrit-za-topeni/, https://www.dumplnyuspor.cz/termostaticke-hlavice-ktere-jsou-nejlepsi-kolik-nimi-usetrime-vytapeni/, https://www.elektrina.cz/jak-usetrit-penize-pri-vytapeni-7-triku-jak-usporit-energii-aniz-byste-doma-mrzli, https://www.arecenze.cz/clanky/usetri-chytre-termostaticke-hlavice-energii-tady-je-5-prinosu-a-2-negativa/
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