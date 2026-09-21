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Čimajev vzpomínal na život před UFC. Pod těžkými pytli s cementem prý někdy padal

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Chamzat Čimajev se dostal až k titulu UFC, jeho cesta ale začínala daleko od velkých zápasů. Pracoval jako ochranka i v továrnách a v dětství vykládal těžké pytle s cementem.
Čimajev vzpomínal na život před UFC. Pod těžkými pytli s cementem prý někdy padal

Čimajev vzpomínal na život před UFC. Pod těžkými pytli s cementem prý někdy padal

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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