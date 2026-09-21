Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Zelená pistole na pumpě může stát motor: HVO100 nesmíte tankovat, pokud na víčku nádrže chybí zkratka XTL

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stojanů s HVO100 Diesel je v Česku pořád víc a palivo slibuje až o 90 % nižší emise CO₂. Jen se u něj nikde nepíše, že do řady starších dieselů vůbec nepatří. Pokud vůz nemá výslovné schválení výrobce, nemáte při poškození palivové soustavy nárok na záruku ani na kulanci.
Zelená pistole na pumpě může stát motor: HVO100 nesmíte tankovat, pokud na víčku nádrže chybí zkratka XTL

Zelená pistole na pumpě může stát motor: HVO100 nesmíte tankovat, pokud na víčku nádrže chybí zkratka XTL

Zdroj: Foto: Alexander Noé - licence CC0
Reklama
Další články z Centrum Extra: Auto
Francouzský kruháč, kde auta dávají přednost cyklistům při každém vjezdu i výjezdu: po šesti měsících nula nehod
Francouzský kruháč, kde auta dávají přednost cyklistům při každém vjezdu i výjezdu: po šesti měsících nula nehod
Parkujete couváním? Má to prozradit šest vlastností řidiče, psychologie z nich skutečně podloží jen čtyři
Parkujete couváním? Má to prozradit šest vlastností řidiče, psychologie z nich skutečně podloží jen čtyři

Zacouvat do kolmého místa je bezpečnější manévr a výzkum to potvrzuje. Seznam osobnostních rysů, který se...

Písmena B až E na tabulkách u tunelů dělí řidiče na dvě skupiny: pokuta v Německu začíná na 100 eurech
Písmena B až E na tabulkách u tunelů dělí řidiče na dvě skupiny: pokuta v Německu začíná na 100 eurech

Bílá tabulka s jediným písmenem pod zákazovou značkou u vjezdu do tunelu nemá legendu ani vysvětlení. Pro...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Auto
Další články z kategorie Auto-moto
Zobrazit více
Auto-moto
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.