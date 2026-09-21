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Zelená pistole na pumpě může stát motor: HVO100 nesmíte tankovat, pokud na víčku nádrže chybí zkratka XTLPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Stojanů s HVO100 Diesel je v Česku pořád víc a palivo slibuje až o 90 % nižší emise CO₂. Jen se u něj nikde nepíše, že do řady starších dieselů vůbec nepatří. Pokud vůz nemá výslovné schválení výrobce, nemáte při poškození palivové soustavy nárok na záruku ani na kulanci.
Zelená pistole na pumpě může stát motor: HVO100 nesmíte tankovat, pokud na víčku nádrže chybí zkratka XTL
Zdroj: Foto: Alexander Noé - licence CC0
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