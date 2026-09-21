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Na vysněný vlastní domov stačilo mladému páru 700 000 Kč. S omezeným rozpočtem si poradili překvapivě snadno

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Dennívýzva
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Když se mladý pár rozhodl zakoupit starý rezavý vagón, nikdo netušil, co chystají. Jakmile ale na sociálních sítích sdíleli svůj výtvor, mnoho lidí zkrátka oněmělo úžasem.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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