Evenepoel dostal trať, na které měl být Ganna nejnebezpečnější. Nadělil mu skoro minutu

Před mistrovstvím světa v Montrealu existoval velmi rozumný argument, proč by tentokrát mohl být Filippo Ganna Remcu Evenepoelovi blíž. Trať měřila 39,2 kilometru, neměla extrémní převýšení a nabízela dlouhé rychlé pasáže, v nichž může Ital využívat obrovský absolutní výkon. Jinými slovy: pokud existuje prostředí, které má Gannovi proti Evenepoelovi pomoci, vypadá přibližně takto.
Výsledek byl přesně opačný. Ganna dostal 57 sekund. Evenepoel zajel čas 44:53, vedl na všech mezičasech a získal čtvrtý světový titul za sebou. Devatenáctiletý Paul Seixas skončil třetí se ztrátou 1:13, Brandon McNulty čtvrtý už +1:25.
Právě proto už možná přestává být nejzajímavější otázkou, zda je Evenepoel nejlepší časovkář současnosti. Mnohem zajímavější je, zda vůbec existuje běžný typ tratě, na němž lze jeho výhodu pravidelně odstranit.
Ganna měl dostat pomoc od profilu. Nedostal ji
Oba jezdci řeší časovku trochu jiným způsobem. Ganna je mohutnější, dokáže produkovat obrovský výkon a na dlouhých rychlých úsecích patří mezi nejnebezpečnější časovkáře historie. Evenepoel získává část své výhody jinde. Je menší, mimořádně aerodynamický a dokáže držet vysokou rychlost s energetickou efektivitou, která vypadá téměř nespravedlivě.
Na kopcovité trati se nabízí jednoduché vysvětlení, proč má navrch Belgičan. Montreal ale kopcovitým šampionátem nebyl, a stejně se rozdíl zvětšoval. Evenepoel vedl na každém časovém bodu a v cíli dosáhl průměrné rychlosti přes 52 km/h.
To už není výhoda postavená pouze na jednom typu profilu.
Evenepoelova největší síla může být právě v tom, že nemá jasnou slabou časovku
Specialisté bývají nejsilnější za určitých podmínek. Někomu sedí rovinatá čtyřicítka, jinému technická trať a dalšímu časovka s výrazným stoupáním. Evenepoel během posledních čtyř let vyhrál světové šampionáty na rozdílných tratích a pokaždé našel způsob, jak maximalizovat vlastní přednosti.
Právě to začíná být pro soupeře problém. Nestačí čekat na profil, který mu „nebude sedět". Takový profil se hledá čím dál hůř.
Skoro minuta na Gannu je důležitější než jedna sekunda v historické tabulce
Čtvrtý titul samozřejmě znamená velkou historickou metu. Evenepoel dorovnal celkový počet světových titulů Tonyho Martina a Fabiana Cancellary a zároveň je prvním mužem, který získal čtyři po sobě.
Jenže historické statistiky někdy zakryjí sportovní realitu současnosti. Ta je dnes možná ještě působivější. Ganna nezajel špatnou časovku. Skončil druhý na světě a přesto se k Evenepoelovi ani nepřiblížil.
To je rozdíl mezi vítězstvím a dominancí.
Zajímavější otázka už proto nezní, kdo ho porazí
Spíš kdy a za jakých podmínek. Má to být extrémně dlouhá rovinatá časovka? Montreal právě naznačil, že ani to nemusí stačit. Má to být technický profil? Evenepoel na technice ztrácí velmi málo. Mají přijít kopce? Tam mu nízká hmotnost naopak pomáhá.
To samozřejmě neznamená, že je neporazitelný. Cyklistika tak nefunguje a každý šampion jednou najde den, kdy někdo jiný zajede lépe. Jenže před čtyřmi lety se soupeři mohli ptát, jaký typ tratě Evenepoelovi nesedne.
Dnes už se možná ptají, jestli takový vůbec existuje. A právě to je mnohem působivější než samotné číslo čtyři.
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Zdroje: Cycling Weekly – Remco Evenepoel crushes World Championships elite men's time trial in Montréal to win fourth consecutive title [1], INEOS – Ganna takes silver in Montreal [2], AFP – Evenepoel wins record fourth straight world time-trial title [3].