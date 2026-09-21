Windows 11 na podzim výrazně zrychlí a testeři to už cítí. Microsoft ale odmítá ukázat čísla, která by to potvrdila

Na setkání testerů programu Windows Insider ukázal Microsoft Průzkumník souborů, tedy okno, ve kterém na počítači procházíte složky a soubory. Jeden z účastníků ho podle webu
Windows Latest popsal jediným slovem: rychlý. Žádné čekání po dvojkliku, žádné bílé okno, které chvíli nic nedělá. Krátce poté rozeslal Marcus Ash, který u Microsoftu vede design a výzkum pro Windows a zařízení, testerům e-mail o tom, že zlepšení odezvy je cítit. Redakce Mobify proto otevřela oficiální blogy Microsoftu a poznámky k vydání z března až září 2026 a hledala v nich, o kolik se systém skutečně zrychlil, vyjádřeno v sekundách nebo procentech. Testeři prý zrychlení cítí. Microsoft ho nikde nevyčíslil
Marcus Ash podle Windows Latest napsal:
„Mnozí z vás sdíleli, že zlepšení v sestaveních Experimental cítíte, zejména v celkové odezvě systému.“ Tedy v testovacích verzích, které Microsoft rozesílá dobrovolníkům dříve, než se dostanou k běžným uživatelům. Z e-mailu plyne, že hlavním důkazem zůstává zkušenost uživatelů. Text e-mailu ani záznam ze setkání nejsou veřejně dostupné, redakce Mobify je zná pouze zprostředkovaně přes tento web.
Rozběh je přitom starší. Microsoft
20. března 2026 zveřejnil závazek ke kvalitě Windows a slíbil rychlejší spouštění aplikací, lepší hospodaření s pamětí a nižší odezvu. 31. července 2026 k němu přidal aktualizaci se slibem širšího šíření od podzimu 2026. Ve čtyřech oficiálních dokumentech z března až září 2026, kterými redakce Mobify prošla, se opakují slova jako rychlejší, svižnější a podstatně nižší latence, ale ani jedna hodnota před a po. Windows Latest k tomu dodává, že Microsoft srovnávací měření sdílet odmítá.
Jedna část těchto změn se ale z testovacích verzí posunula tak blízko běžným počítačům, že si některé z nich můžete zkusit najít v Nastavení hned.
Co se mění v Průzkumníku, Startu a na hlavním panelu
Průzkumník souborů se má podle Microsoftu spouštět rychleji, méně zamrzat a jeho kontextová nabídka po kliknutí pravým tlačítkem se má otevírat mnohem svižněji. Chystaná stránka v Nastavení má podle
srpnového blogu dovolit vypínat některé vestavěné příkazy a určit, zda se rozšíření aplikací zobrazí v hlavní nabídce, nebo v podnabídce. Microsoft sám popisuje dosavadní nabídku jako přeplněnou a pomalou.
Hlavní panel jde nově umístit k libovolné ze čtyř hran obrazovky. Systém Windows 11 to od svého uvedení v roce 2021 v běžně dostupné podobě nedovoloval: česká stránka specifikací uvádí mezi omezeními systému zarovnání panelu ke spodní části obrazovky a nemožnost měnit velikost rozvržení nabídky Start. Přibyla i menší varianta panelu, volba velikosti Startu a možnost skrýt v něm jméno a profilovou fotku.
Redakce Mobify porovnala květnové oznámení Microsoftu s poznámkami k zářijové testovací verzi a s českou stránkou podpory ke kumulativní aktualizaci KB5120998 z 27. srpna 2026; z toho plyne, že některé z těchto voleb už nejsou vyhrazené testerům.
Funkce Stav k 17. 9. 2026 Kde ji hledat Pozice hlavního panelu Windows 11 24H2/25H2, postupné šíření Nastavení > Přizpůsobení > Hlavní panel > Chování hlavního panelu Velikost nabídky Start Windows 11 24H2/25H2, postupné šíření Nastavení > Přizpůsobení > Start Skrytí jména a profilové fotky Windows 11 24H2/25H2, postupné šíření Nastavení > Přizpůsobení > Start Pročištěná kontextová nabídka Jen testovací verze Experimental nic
Jestli tyhle volby v Nastavení nemáte, není to chyba vašeho počítače. Microsoft je zpřístupňuje postupně a u některých funkcí stále testuje jejich podobu.
Proč to má soused a vy ne? A co to stojí
Microsoft funkce zapíná po fázích. V poznámkách k
sestavení 28000.3079 z 11. září 2026 i na české stránce podpory vysvětluje, že postupné zavádění znamená, že se funkce dostávají k lidem postupně, ne najednou. Dva notebooky se stejnou verzí Windows 11 tak mohou mít v jednu chvíli jiné možnosti v Nastavení.
Kolik to stojí? Registrace do programu Windows Insider je podle Microsoftu bezplatná, tedy 0 Kč, a ve zkontrolovaných dokumentech redakce Mobify nenašla u popsaných funkcí Průzkumníka, Startu ani hlavního panelu žádný samostatný poplatek ani předplatné. Podmínkou zůstává licencovaný a podporovaný počítač se systémem Windows 11. Ve zkontrolovaných dokumentech není uvedené územní omezení pro Česko a čeština patří mezi podporované jazyky systému, jenže Microsoft upozorňuje, že funkce ve vývoji nemusí být hned plně přeložené.
Testovací kanál Experimental má svou cenu jinde. Microsoft u něj sám píše:
„Tato sestavení mohou být nestabilní a mohou být vydána s omezenou dokumentací.“ Na pracovním nebo jediném domácím počítači to tedy není dobrý nápad. A termín? Microsoft mluví o podzimu 2026, konkrétní datum pro běžné počítače neřekl. Zrychlení, které si musíte změřit sami
· Od března do září 2026 vydal Microsoft o rychlosti Windows 11 čtyři veřejné materiály a v žádném z nich není hodnota před a po. Zároveň se konkrétní volby Startu a hlavního panelu, v květnu určené jen testerům, prokazatelně dostaly do běžných kumulativních aktualizací pro Windows 11 24H2/25H2. Posun je doložený. Jeho velikost ne.
Odezva systému se jedním číslem měří špatně, což je úvaha redakce Mobify, ne tvrzení Microsoftu. Záleží na disku, paměti i na tom, kolik toho má člověk spuštěné. Jenže právě proto nelze tvrzení o cítitelném zrychlení potvrdit ani vyvrátit a přenášet ho na konkrétní pětiletý notebook by bylo nepodložené.
Tachometr Microsoft nedodal, takže jediný, který existuje, je vlastní zkušenost. Kdo si po podzimní aktualizaci všimne, že se složka s fotkami otevře bez čekání, dostal své zrychlení. Kdo ne, nemá co reklamovat. Kupovat kvůli slibu nový notebook smysl nedává, protože se změny týkají i počítačů, které lidé už mají doma.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda