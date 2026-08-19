Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Konkurence pro AirPods Max? Samsung připravuje náhlavní sluchátka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V poslední době se objevily náznaky, že Samsung chystá rozšířit své portfolio sluchátek o dva zcela nové modely. Jedna novinka má nabídnout konstrukci za ucho,...
Konkurence pro AirPods Max? Samsung připravuje náhlavní sluchátka

Konkurence pro AirPods Max? Samsung připravuje náhlavní sluchátka

Zdroj: Vizualizace; Zdroj. Dotekomanie.cz
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Apple pod tlakem EU: Zásadní změny v poplatcích pro vývojáře aplikací
Apple pod tlakem EU: Zásadní změny v poplatcích pro vývojáře aplikací
Honor představuje Pad 20 Pro: 12palcový tablet s výkonem a PC módem
Honor představuje Pad 20 Pro: 12palcový tablet s výkonem a PC módem

Honor pokračuje v představování novinek, tentokrát z kategorie tabletů. Portfolio se tedy rozrostlo o Honor...

Recenze Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra – co se vlastně změnilo od minulé generace?
Recenze Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra – co se vlastně změnilo od minulé generace?

Samsung letos představil hned tři skládací telefony najednou, poprvé jsme se dočkali nového formátu v rámci...

Google vylepšuje zabezpečení: Android 17 zavede možnost zamykání aplikací otiskem
Google vylepšuje zabezpečení: Android 17 zavede možnost zamykání aplikací otiskem

Čistý Android není dokonalý, minimálně v očích výrobců. Proto si jej modifikují a přidávají nejrůznější...

Google Mixboard po roce končí
Google Mixboard po roce končí

Aktualizace 19. srpna 2026 Po roce fungování Google ukončuje činnost Mixboardu. Stane se tak 28. září. Po...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.