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Signal nově podporuje další zařízení. Připojit si budete moct další telefon, nebo tablet s Androidem

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Signal rozšiřuje podporu propojených zařízení. Nově si mohou uživatelé připojit ke svému účtu další telefon s Androidem nebo tablet, aniž by museli přihlašovat jen jedno...
Signal nově podporuje další zařízení. Připojit si budete moct další telefon, nebo tablet s Androidem

Signal nově podporuje další zařízení. Připojit si budete moct další telefon, nebo tablet s Androidem

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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