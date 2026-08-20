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Kvantová revoluce se přiblížila. IBM zvládlo výpočet, který superpočítače neumí

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IBM společně s University of Chicago představily jeden z nejvýznamnějších výsledků v historii kvantových počítačů. Jejich stroj zvládl náročný výpočet během 15 minut a zároveň nabídnul něco, co dosud chybělo. Důvěryhodné ověření správnosti výsledku.
Kvantová revoluce se přiblížila. IBM zvládlo výpočet, který superpočítače neumí

Kvantová revoluce se přiblížila. IBM zvládlo výpočet, který superpočítače neumí

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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