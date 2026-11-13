Podvodníci připravili tři ženy a jejich rodinu o téměř 900 tisíc korun

V jednom případě se vydávali za pracovníky banky a policisty, jindy přesvědčili ženu, aby předala platební kartu i s PIN kódem, nebo vybrala peníze a odevzdala je kurýrovi.
První případ se odehrál na Chebsku na začátku listopadu. Neznámý pachatel telefonicky kontaktoval osmasedmdesátiletou seniorku a následně s ní komunikoval prostřednictvím chatovací aplikace. Tvrdil jí, že na její bankovní účet dorazila částka v řádu stovek tisíc korun a peníze je potřeba vybrat platební kartou. S tím žena nejprve nesouhlasila.
Ještě téhož dne krátce před půlnocí jí však podvodník zavolal znovu. Tvrdil, že před jejím domem čeká kurýr, kterému musí hotovost předat. Seniorka nakonec poslechla a peníze vybrané z bankomatu odevzdala neznámému muži. Přišla tak přibližně o 150 tisíc korun.
Další podvod řeší kriminalisté na Sokolovsku. Sedmapadesátiletou ženu kontaktoval muž, který se vydával za bezpečnostního pracovníka banky. Tvrdil jí, že někdo zneužil její totožnost a na její jméno sjednal kreditní kartu. Údajný pachatel měl podle něj v plánu získat přístup k penězům na jejím bankovním účtu.
Žena následně komunikovala s dalšími lidmi, kteří se představovali jako bankéř a policista. Na e-mail dostala také zprávu s odkazem, který ji měl přesvědčit k převedení peněz na cizí účet. Podvodníci následně kontaktovali i jejího manžela. Také ten ve snaze ochránit rodinné úspory převedl hotovost na takzvaný záchranný účet. Manželé přišli dohromady o přibližně 440 tisíc korun.
Třetí případ se stal na Karlovarsku, kde podvodník oslovil šestaosmdesátiletou seniorku. Opakovaně jí volal z cizího telefonního čísla a tvrdil, že má na fondech vydělané peníze, které jí chce vyplatit na platební kartu. Kvůli údajně vysoké částce ji přesvědčil, že je potřeba kartu odblokovat. Žena ji proto ještě téhož dne předala neznámé ženě, a to včetně PIN kódu. Ta následně provedla několik plateb a výběrů z bankomatu. Seniorka přišla přibližně o 300 tisíc korun.
„Případy se zabývají kriminalisté,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.
Ve všech třech případech tak podvodníci připravili své oběti dohromady přibližně o 890 tisíc korun.