Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Podvodníci připravili tři ženy a jejich rodinu o téměř 900 tisíc korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tři případy podvodů, při kterých lidé přišli dohromady o téměř 900 tisíc korun, řeší kriminalisté v Karlovarském kraji. Pachatelé si vyhlédli především seniorky a využívali různé legendy.
Podvodníci připravili tři ženy a jejich rodinu o téměř 900 tisíc korun

Podvodníci připravili tři ženy a jejich rodinu o téměř 900 tisíc korun

Zdroj: Kaspersky
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 06:00

Reklama
Další články z Karlovarská Drbna
Studenti Západočeské univerzity začnou samostatně pracovat s klienty v lázních
Studenti Západočeské univerzity začnou samostatně pracovat s klienty v lázních
Krajský soud odmítl zpochybnění voleb ve Františkových Lázních
Krajský soud odmítl zpochybnění voleb ve Františkových Lázních

Krajský soud v Plzni zamítl obě stížnosti na volby ve Františkových Lázních. Obě podala volební strana...

Karlovy Vary chystají vánoční trhy. Nabídnou koncerty, dílny i světelnou výzdobu
Karlovy Vary chystají vánoční trhy. Nabídnou koncerty, dílny i světelnou výzdobu

Karlovy Vary se připravují na advent. Od 28. listopadu do 6. ledna se okolí Mlýnské kolonády promění ve...

Vánoční strom pro Karlovy Vary zamíří z Rotavy do města. Převoz omezí parkování
Vánoční strom pro Karlovy Vary zamíří z Rotavy do města. Převoz omezí parkování

Karlovy Vary se připravují na převoz letošního vánočního stromu. Jedle obrovská, kterou městu daroval...

V Chebu vznikla většinová trojkoalice, starostou má být Ladislav Hrubý
V Chebu vznikla většinová trojkoalice, starostou má být Ladislav Hrubý

V Chebu podepsali smlouvu o koaliční spolupráci zástupci vítězné Volby pro město, Koalice pro Cheb a Volby...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

Všechny články tohoto autora →
Karlovarská Drbna
Další články z kategorie Karlovarský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKarlovarský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.