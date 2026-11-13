Karlovarští volejbalisté porazili Brno 3:1, k výhře je hnala zaplněná hala

Do prvního setu vstupuje domácí tým úspěšně a za vydatné podpory dětského publika. Dvě esa během prvních rozeher si vyžádají oddechový čas hostů, kteří zhoršili příjem a propadají se do tříbodové ztráty. Karlovarsko poté chybuje při rozehře a dává Brnu šanci dotáhnout tak pracně vybudovaný náskok. Domácí střídají a do hry vstupují Chromec s Rendlou. Stav je vyrovnaný a blíží se napínavá koncovka, která je nakonec úspěšnější pro Karlovarsko.
Druhý set začíná nepřesným příjmem domácích a chybami v obraně. Brno si udržuje tříbodový náskok díky precizní hře v poli a dobrému příjmu. Domácí střídají a posilují na útoku. Ani to však bohužel nestačí k tomu, aby prolomili obranu Brna, které vyhrává druhý set.
Do třetího setu vstupují domácí aktivněji a s větším respektem k soupeři, kterého, zdá se, ve druhé sadě podcenili. Tlačí servisem i v útoku a vytvářejí si tolik potřebný náskok, který proměňují ve výhru třetího dějství.
Čtvrtý set je od začátku plně v režii domácího Karlovarska, které zpřesňuje celou svou hru. Brno je pod tlakem, chybuje v rozehře a jeho útok je nepřesný. Po několika přerušeních na obou stranách dochází ke zvratu a hosté se zvedají. Dorovnávají skóre a v závěru sady vedou o dva body. Průběh je jako na houpačce, Karlovarsko však srovnává a dotahuje set do napínavé koncovky, kterou získává těsným rozdílem 25:23.
Filip Šestan (kapitán VK Karlovarsko): „Řekl bych, že je to už druhý zápas v řadě, který byl pro nás hodně náročný v tom smyslu, že jsme vyhráli první set, ale ten druhý ztratili. Když jsme se vrátili po přestávce, byla další část hry vyrovnaná. To je věc, která se u nás opakuje, a my se na ni musíme víc zaměřit. Jsem ale spokojený s tím, jak jsme po druhém setu zareagovali. Předváděli jsme dobrý volejbal. Brno je kvalitní tým a vždy mě těší, když doma vyhrajeme. Je pro nás velice důležité udržet si domácí vítěznou sérii. Veliké díky dnes patří klukům ze základu i těm, co přišli z lavičky. V každém zápase potřebujeme každého z nich. Takže veliká gratulace a díky.“
Stefano Mascia (trenér VK Karlovarsko): „Myslím, že dnešní výkon nebyl z naší strany úplně nejlepší. V posledních dvou týdnech jsme se potýkali s určitými problémy v tréninku a zápas je zkrátka vždy odrazem toho, jak probíhá příprava. V této fázi sezony nás trápily nemoci a drobná zranění, takže jsme nemohli trénovat tak kvalitně, jak bychom chtěli, a dnešní výkon byl toho důsledkem. Zároveň ale musím svému týmu vyseknout velikou poklonu, protože i přes tyto potíže jsme zápas zvládli. Zvláštní poděkování patří Matyáši Chromcovi, který dnes zcela změnil ráz utkání. Poctivě trénuje a toto je výsledek. Dnešní obrat jsme ale dokázali díky práci celého týmu, včetně hráčů na lavičce. Takže klukům veliká gratulace a teď už se budeme připravovat na utkání s Římem. Na závěr obrovské díky, které patří samozřejmě našim fanouškům.“
Daniel Římal (kapitán Volejbal Brno): „Dnes byla veliká škoda, že jsme to neotočili, protože si myslím, že jsme na to vítězství mohli dosáhnout. Ve třetím setu nám úplně odešel servis. Vary začali dobře podávat a my jsme to neustáli na přihrávce, což dnes hodně rozhodlo. Jinak si myslím, že jsme byli vyrovnaným soupeřem. Gratuluji Karlovarsku a my musíme ještě hodně trénovat.“
Jan Namešanský (asistent trenéra Volejbal Brno): „Myslím si, že tři sety jsme byli vyrovnaným soupeřem. Za mě škoda prvního setu, kdy jsme neproměnili nějaké bodovky – mohlo to být zajímavější, klidně 2:0 pro nás. Poté přinesli vítr Matyáš Chromec s Vaškem Seidlem. Jde vidět, že jsou z nároďáku sehraní, a de facto ten zápas otočili. Díky nim a Rendlovi to domácí vyhráli.“
VK Karlovarsko – Volejbal Brno 3:1 (25:23, 22:25, 25:16, 25:23)
Rozhodčí: Činátl D., Buchar P. Počet diváků: 1064
Domácí: Burggräf, Derouillon, Klajmon, Seidl, Šestan, Brockert libero Closter. Střídali: Chromec, Rendla
Hosté: Janečka, Nadaždin, Římal, Pražák, Roman, Janků, libero Waclaw. Střídali: Rolník,