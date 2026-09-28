Hokej, party i afterparty. UNIted HK otevře sezonu velkým večerem v ČPP aréněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hokej, party i afterparty. UNIted HK otevře sezonu velkým večerem v ČPP aréně
28. září máme tradičně spojený se jménem svatého Václava. Jsme rádi, že je náš pracovní týden o jeden den...
Hokejisté Hradce Králové odjíždějí z Plzně bez bodu. Na rychlé vedení domácích ještě odpověděl Markus...
Děti se šilháním nebo tupozrakostí by mohly už příští rok zamířit do nové léčebny ve Dvoře Králové nad...
Podvodník už nemusí jen ukrást heslo nebo číslo platební karty. S pomocí umělé inteligence může napodobit...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →