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Z Chlumce do světa císařovny Sisi. Karlova Koruna se objeví na Netflixu

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Příběh císařovny Sisi se uzavře i se záběry z Královéhradeckého kraje. Při natáčení třetí a poslední řady seriálu Císařovna využili filmaři zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Nové díly uvede Netflix 12. listopadu.
Z Chlumce do světa císařovny Sisi. Karlova Koruna se objeví na Netflixu

Z Chlumce do světa císařovny Sisi. Karlova Koruna se objeví na Netflixu

Zdroj: Hradec Králové Region Film Office
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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