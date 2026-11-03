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Helma nestačí. Děti na koloběžkách děsí v Hradci řidiče i policisty

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Ranní cesta do školy může být pořádný adrenalin. Na silnicích v Královéhradeckém kraji přibývají děti na elektrokoloběžkách, které jsou v podzimním šeru často téměř neviditelné. Policisté varují nejen malé jezdce, ale také jejich rodiče.
Helma nestačí. Děti na koloběžkách děsí v Hradci řidiče i policisty

Helma nestačí. Děti na koloběžkách děsí v Hradci řidiče i policisty

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 07:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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