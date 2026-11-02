Ve Fakultní nemocnici HK staví nový pavilon za miliardu Kč, vznikají základy

V novém pavilonu bude od konce roku 2028 fungovat klinika infekčních nemocí a klinika nemocí kožních a pohlavních. "Stavba pokračuje dle harmonogramu. V letních měsících se uskutečnily přípravné práce, na které navazují další fáze výstavby. Do konce letošního roku bude zhotoveno pilotové založení hlavního objektu a parkoviště a základová deska objektu. Plánované je dokončení přeložek a přípojek inženýrských sítí," sdělila mluvčí nemocnice Nikola Bánská.
Stavbaři dokončili osazení retenčních nádrží a zajistili stavební jámu. Pracují na přeložkách kabelových rozvodů i kanalizace. "V současnosti dochází k hlubinnému založení objektu prostřednictvím pilot a odstraňování původních podzemních konstrukcí, to vše za archeologického dohledu," uvedla Zlata Byrtus z odboru investic FN HK.
Pavilon vzniká v sousedství budovy neurochirurgické kliniky, na kterou mají stavební práce vliv. "Byla proto přijata dodatečná technická opatření k podchycení základových konstrukcí této budovy metodou tryskové injektáže. Zajistí to maximální stabilitu a bezpečnost sousedního objektu," dodala Byrtus.
Současná budova kliniky infekčních nemocí, jediné pracoviště svého druhu v kraji, stojí v areálu nemocnice od roku 1928 a podle zástupců FN HK nevyhovuje, a to ani pro zvládání epidemiologických situací.
Pavilon bude mít sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží a vnitřní atrium. Objekt nabídne celkem 64 lůžek, z toho 44 pro infekční kliniku a 20 pro pro kliniku nemocí kožních a pohlavních. Deset lůžek z celkového počtu obsadí JIP. Na klinice nemocí kožních a pohlavních je v současnosti v ambulantním provozu a na lůžkových oddělení ošetřeno až 23.000 pacientů ročně, uvedli zástupci FN HK. Součástí pavilonu budou i infekční a kožní ambulance, EEG, RTG, vakcinační centrum, balneocentrum a fotocentrum. Projekt zahrnuje i výstavbu dvoupodlažního parkoviště.
"Moderní dispoziční řešení umožní efektivnější izolaci jednotlivých pacientů a bezpečnější provoz při epidemiích. Nemocnice tak bude připravena reagovat na zvýšený počet infekčních pacientů při zachování bezpečnosti ostatních hospitalizovaných i zdravotníků," uvedl ředitel FN HK Aleš Herman. Součástí projektu jsou také přípojky infekční kanalizace a modernizace související infrastruktury včetně nové čerpací stanice infekčních odpadních vod.
Dodavatelem stavby je společnost OHLA ŽS, náklady činí 1,041 miliardy korun. Zatímco FN HK uhradí 272,43 milionu korun, zbývající prostředky půjdou z fondů EU a ze státního rozpočtu.
FN HK je jedním z největších zdravotnických zařízení v Česku a největším na východě Čech. Pracuje v ní 6000 zaměstnanců, ročně jí projde 750.000 pacientů.