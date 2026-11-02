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Hradecké ulice se oblékají do Vánoc. Letos zazáří ještě o něco víc

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Vánoce. Pro někoho jsou ještě daleko, pro jiného blízko. Hradec Králové už začíná vytahovat světýlka. Technici zdobí ulice, náměstí i parky a letos připravují téměř 47 tisíc světelných bodů, které se naplno rozzáří první adventní neděli.
Hradecké ulice se oblékají do Vánoc. Letos zazáří ještě o něco víc

Hradecké ulice se oblékají do Vánoc. Letos zazáří ještě o něco víc

Zdroj: Město Hradec Králové
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 12:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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