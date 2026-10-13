Hodiny za zavřenými dveřmi. Brněnská koalice se rýsuje, program je prý odvážný

Přestože už je po volbách, politika zůstává v Brně palčivým tématem. Vítěznou se stala kandidátka Lidovců a Starostů, získala 18 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů.
Na druhém místě skončila společná kandidátka ODS, TOP 09 a nezávislých se 13 mandáty. Třetí ANO bude mít 11 zastupitelů. Čtvrté Zelené Brno má šest mandátů, čtyři zastupitele budou mít na pátém místě Piráti. Šesté je hnutí Za Lužánky se třemi mandáty.
Lídr uskupení a budoucí primátor Jakub Hruška od sobotního večera sestavuje svůj tým na magistrát. S možnými koaličními partnery v těchto dnech řešil program i složení městské rady. Zástupci stran se bavili také o obsazení komisí, výborů či městských firem, detaily ale Hruška nezveřejnil.
Debaty o budoucnosti Brna
Zástupci všech zvolených stran kromě hnutí ANO se v úterý sešli za zavřenými dveřmi v Mečové ulici, v zasedací místnosti strávili více než dvanáct hodin. „Ve velmi milé, přátelské, pracovní a dělné atmosféře jsme bádali nad tím, jak vylepšit jednotlivé programy," řekl novinářům dosavadní starosta Kohoutovic kolem půl desáté večer.
Hruška funkci primátora po osmi letech převezme od Markéty Vaňkové (ODS). Politička letos ze zdravotních důvodů nekandidovala, ale byla součástí vyjednávacího týmu ODS.
Mezi budoucí koalici je shoda
Hruška uvedl, že si společně s možnými koaličními partnery prošli významné body programů. „Dokázali jsme, že jsou si naše programy velmi blízké, ale byly tam věci, které bylo potřeba si vyříkat nebo vysvětlit," řekl.
„Zvolili jsme takovou pracovní metodu, že jsme kolegům poskytli náš plán pro Brno, do kterého vkládali návrhy ze svých programů. Naopak komentovali věci, které pro ně třeba nebyly zrovna srozumitelné nebo k nim chtěli přidat poznámku. Pak jsme jeli bod po bodu, řádek po řádku a ty věci jsme si pojmenovávali a vysvětlovali," přiblížil dále budoucí primátor.
Na stole bylo bydlení i doprava
V přístupu k některým brněnským tématům se strany v rámci kampaně rozcházely. „Já bych neřekla, že názory byly úplně rozdílné. V tom, co Kamila Zlatušková pojmenovala v rámci debat, byla primárně shoda. Vůči čemu se vymezovali Zelení a vůči čemu jsem já osobně byla skeptická, byla minulost ODS a její neaktivita vůči posilování bezpečnosti ve městě a zabezpečování veřejného prostoru," uvedla lídryně uskupení Zelené Brno Natálie Vencovská. Dlouhá diskuse proběhla také v rámci tématu bydlení.
Lídryně ODS Kamila Zlatušková uvedla, že probrali zhruba dvě třetiny všech bodů, došlo už na témata dopravy i bydlení. Vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek, jednotlivé gesce ještě dokončeny nejsou.
„Pro ODS je důležitá ekonomická stabilita a abychom neprohlubovali dluh města," doplnila Zlatušková.
Odvážný program
Podle lídra koalice TU! Adama Zemka je program odvážný. „Bude to program změny. Myslím si, že některé věci, které se předchozí reprezentace města za několik volebních období bály udělat, tak my je uděláme, protože tu odvahu máme. Věřím, že se ukáže, že to je změna k lepšímu a Brňané ji ocení ve svých každodenních životech," řekl novinářům.
„V kampani se často skloňovalo Dánsko. Myslím, že na konci volebního období budeme Dánsku mnohem blíž, než jsme teď," dodal.
Jasno může být ve čtvrtek
Vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek, lídři si ve středu dají pauzu také kvůli zasedání rady města. V plánu je projít zbytek programových bodů, koalice by také mohla dostat konkrétnější obrys.