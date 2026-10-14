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Záhadná žena, jejíž tvář nikdo nikdy nepoznal: Jediný výkřik u bankomatu stál nevinného muže život a policie ji nenašla ani po letech

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Starší muž si v nákupním centru koupil krmivo pro křečka a zastavil se u bankomatu. Za pár minut ležel tváří k zemi pod policistou a druhý den už nežil. Žena, která na něj křičela, zmizela i s dítětem v davu a kdo byla, dodnes nikdo neví.
Záhadná žena, jejíž tvář nikdo nikdy nepoznal: Jediný výkřik u bankomatu stál nevinného muže život a policie ji nenašla ani po letech

Záhadná žena, jejíž tvář nikdo nikdy nepoznal: Jediný výkřik u bankomatu stál nevinného muže život a policie ji nenašla ani po letech

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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