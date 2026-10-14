Záhadná žena, jejíž tvář nikdo nikdy nepoznal: Jediný výkřik u bankomatu stál nevinného muže život a policie ji nenašla ani po letech

Krmivo pro křečka a peníze na elektřinu
Je úterý 17. února 2004 a v obchodním centru Jusco v japonském městě Jokkaiči v prefektuře Mie se nakupuje jako každý jiný den. Mezi zákazníky je i osmašedesátiletý muž se dvěma taškami. Jak připomíná japonský zpravodajský web J-CAST News, koupil krmivo pro křečka a u bankomatu chtěl převést peníze z důchodu na účet, ze kterého platil elektřinu a další složenky. Byla to drobná a docela všední pochůzka. O pár minut později ho ale celý obchod považoval za zloděje.
Jediné slovo, kterému všichni uvěřili
Podle záznamu bezpečnostní kamery, který J-CAST popsal, se k muži zezadu přiblížila mladá žena s asi dvouletým dítětem v náručí. Dotkla se ho, chytila ho za hruď a vykřikla „Zloděj!“. Pak se s ním začala přetahovat.
Lidé v obchodě udělali to, co by v tu chvíli udělal skoro každý. Muže chytili a drželi. Podle zápisu z jednání výboru prefekturního sněmu Mie pak na místo dorazili dva policisté, kteří v obchodě zrovna řešili jinou krádež. Hlášení znělo jako loupež, a tak přišli s obušky v ruce.
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Muž křičel, ať ho pustí. Jeden z policistů, na něm zhruba dvacet minut klečel, zatímco ležel tváří k zemi. Muž začal zvracet a ztratil vědomí.
Druhý den už nežil
Osmašedesátiletý muž zemřel následující den. Příčinou bylo podle J-CAST srdeční selhání při vysokém krevním tlaku, které spustil extrémní stres. Na jeho příběh se v Japonsku nezapomnělo. Vědecký web Nazology ho loni v prosinci připomněl mezi případy náhlých úmrtí, ke kterým může dojít, když člověka dlouho drží na zemi na břiše.
Kamera ukázala, že nic neukradl
Peněženka, o kterou se ti dva přetahovali, patřila jemu. Kamerový záznam podle J-CAST ukázal, že se muž ničeho nedopustil. Proč žena křičela, se už nikdy nevysvětlilo. Policie ji hledala. Podle zápisu ze sněmu do března 2004 provedla přes dvacet tisíc obchůzek a dotazů, ale ženu nenašla. Záběry z kamery byly nejasné a část s dítětem zakrytá. Rozmazaný snímek její tváře policie podle databáze nevyřešených případů Solve the Case zveřejnila až v únoru 2005. Kdo byla, se nepodařilo zjistit.
Soudy daly za pravdu vdově
Vdova po zemřelém v únoru 2007 zažalovala prefekturu Mie a žádala 57,17 milionu jenů, tedy zhruba 7,9 milionu korun. Okresní soud v Cu v listopadu 2010 podle dokumentu prefektury Mie uznal, že policejní zákrok byl nezákonný, a přiznal jí 8,8 milionu jenů, asi 1,2 milionu korun. Souvislost zákroku se smrtí ale nepotvrdil. To změnil až odvolací soud v Nagoji, který podle ekonomického deníku Nikkei v září 2011 označil za příčinu smrti právě policejní zákrok.
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Trestně stíhán nebyl nikdo. Policistu podle J-CAST nikdo neobžaloval z usmrcení z nedbalosti. Státní zastupitelství věc v březnu 2011 odložilo s odkazem na promlčení a uvedlo, že jediným, co o krádeži vypovídalo, byl výkřik ženy.
Tvář, kterou nikdo nepoznal
Mezi nevyřešenými případy, se kterými dnes policie prefektury Mie žádá veřejnost o pomoc, už tenhle příběh nenajdete. Žena s dítětem v náručí odešla z obchodu ještě ve chvíli, kdy muže drželi na zemi, a pro ni tím všechno skončilo.
Pro jeho rodinu ne. Zůstaly po něm dvě nákupní tašky, krmivo pro křečka a otázka, na kterou už nikdo neodpoví. Stačilo jedno slovo vykřiknuté ve správnou chvíli a lidé, kteří chtěli pomoct, se nevědomky stali součástí tragédie.
Zdroje: J-CAST News, Prefekturní sněm Mie, Prefektura Mie, Nikkei, Nazology, Solve the Case