Hvězdná brána: Teal’covi otočili znak na čele, v Chicagu předběhli čas a český dabing změnil osud snoubenců

Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima
V akčním sci-fi seriálu Hvězdná brána, který se vysílal od roku 1997 do roku 2007, narazili diváci na desítky úsměvných nesrovnalostí. Mimozemskému válečníkovi Teal’covi se při natáčení odlepoval posvátný znak na čele a v jednom díle mu ho maskéři dokonce nalepili vzhůru nohama. V dalších epizodách zase za zády herců proběhl lesem sportovec v červeném úboru nebo se v roce 1969 na obzoru objevila budova, jejíž stavba ještě ani nezačala. Cesty na jiné planety odstartoval objev na Abydosu
Americká armáda znovu spouští přísně tajný program soustředěný kolem prastarého portálu nalezeného v Egyptě, přičemž děj seriálu navazuje na události ze stejnojmenného filmu z roku 1994. Generál Hammond (Don S. Davis) povolá z výslužby plukovníka Jacka O’Neilla (
), který přizná, že na planetě Abydos neuposlechl rozkaz ke zničení brány a vědec Daniel Jackson (Michael Shanks) tam možná stále žije. Richard Dean Anderson
Na Abydosu pak tým zjistí, že Jackson objevil velkou kartuši s hieroglyfy, která slouží jako mapa mnoha dalších bran po celé galaxii. Armáda proto na základně Stargate Command zřídí několik průzkumných týmů v čele s jednotkou SG-1, do níž vedle O’Neilla a Jacksona patří kapitán Samantha Carterová (
) a mimozemský bojovník Teal’c (Christopher Judge). Členové týmu společně prozkoumávají nové světy, snaží se navazovat přátelské vztahy s tamními obyvateli, čelí parazitickým Goa’uldům, Replikátorům i Oriům a potýkají se se zkorumpovanými politiky. Amanda Tapping
Samotné vytáčené zařízení přineslo několik technických nesrovnalostí hned v první sérii. Když je pozemská brána vytáčena z jiné planety, jako pasivní přijímač by správně měla pouze rozsvěcovat jednotlivé zámky, v úvodních epizodách se jí ale při příchozím spojení otáčí i vnitřní kruh se symboly. V několika případech se navíc na počítačích základny objeví potvrzení identifikačního kódu ještě předtím, než se červí díra vůbec vytvoří.
V epizodě Studený Lazar se takto Samantha ještě před zapadnutím posledního zámku ptá po ochranné cloně Iris a Hammond jí odpovídá, že někdo použil dálkové ovládání s jejich kódy, které by ale bez aktivního spojení nemohli přijmout.
Zmatky kolem antarktické brány
Nesrovnalosti provázely také náhradní bránu z Antarktidy, označovanou jako Beta. Ta se poprvé objevila v epizodě Osamění z roku 1998 a měla vlastní výchozí symbol v podobě osmiúhelníku s čárou dole, zatímco původní brána měla pyramidu s kruhem. Od dílu Malá vítězství z roku 2000 až do epizody Spása, část druhá z roku 2002 používalo velitelství právě bránu Beta, jelikož ta původní skončila na dně Tichého oceánu a následně v rukou Rusů. V různých epizodách z tohoto období se však na antarktické bráně objevoval původní symbol pyramidy s kruhem.
V řídicí místnosti přitom nesedělo ani zabezpečení. V díle Mezi světlem a tmou proletí dvojice vojáků během rvačky sklem oddělujícím prostor s bránou a snadno ho rozbije, ačkoliv je podle jiných epizod neprůstřelné. V epizodě Singularita si lze zase v čase 28:51 všimnout ocelové konstrukce určené k první fázi dekontaminace. Když se v čase 29:35 otevře červí díra, konstrukce v záběru chybí, ale o třináct sekund později už stojí zpět na svém místě.
Teal’cův znak na čele měnil polohu
Vlastní kategorii tvoří chyby spojené s postavou Teal’ca. Už ve druhém díle první série Nepřítel uvnitř, když ho O’Neill poprvé navštíví v cele, má válečník svůj klasický symbol Apophise na čele nalepený vzhůru nohama.
V epizodě Démoni ze třetí řady se mu zase při scéně, kdy se vesnický vikář dotkne jeho čela rozžhaveným pohrabáčem, v bočním záběru odchlípne okraj umělé aplikace od kůže, což se v průběhu seriálu stávalo častěji. Ve čtrnáctém díle první série Hathor pro změnu kamera odhalila přechod mezi hrudníkem Jacka O’Neilla a umělou náhradou břišního vaku, když z něj Hathor udělala svého prvního nového Jaffu.
Postava Teal’ca si občas protiřečila i v dialozích a činech. V epizodě První přikázání osloví při prvním průchodu na planetu kapitána Carterovou z neznámých důvodů jako doktorku. V díle V sevření hada zase prohlásí, že na takovém plavidle nikdy nebyl, přestože léta sloužil vládci soustavy a v seriálu se opakovaně mluví o velkých vesmírných bitvách. V epizodě Dotek z druhé řady pro změnu tvrdí, že mise týmu SG-2 probíhá o celé galaxie daleko od planety Madrona, ačkoliv v té době mohly týmy cestovat pouze v rámci naší galaxie.
Maratonec v lese prozradil natáčení
Během deseti let natáčení se do záběrů dostalo několik věcí, které na obrazovce neměly být vidět. V epizodě Odstíny šedi ze třetí série nastraží O’Neill předmět na vojáka vynášejícího věci a ve 34. minutě je vpravo v lese vidět běžec v červeném oblečení.
V závěru páté řady v díle Odhalení lze zase v čase 27:40 zahlédnout Carterovou, jak se schovává za rohem těsně předtím, než Teal’c a O’Neill vůbec dorazí ke dveřím strojovny. V deváté sérii v epizodě Čtvrtý jezdec apokalypsy, část druhá zůstal v čase 17:26 po pravé straně převora neodstraněný křížek sloužící pro klíčování pozadí.
V díle Původ ze stejné řady je při průchodu Ger’aka bránou vidět vodní obraz horizontu událostí promítaný na modré pozadí i kolem samotné brány a nad ní. Ve třetí sérii v epizodě Dědictví se zase pár sekund před úvodními titulky hýbou oční víčka jednoho z mrtvých Limvriů.
Aby tvůrci ušetřili práci v prvním dvojdílu Děti bohů, ve scéně, kdy se Apophisova královna vrací zpět do těla ženské bojovnice, jednoduše pustili natočený filmový záznam pozpátku. Podobně v epizodě Poslední boj, část první letí svobodní Jaffové k Dakaře v hyperprostoru ve dvou lodích na záběru převzatém z dílu V hadím hnízdě z roku 1998, ale při výstupu z hyperprostoru už letí lodě tři, jelikož jde o sekvenci z epizody Exodus z roku 2001.
V roce 1969 stála v Chicagu věž z roku 1973
Problémy nastávaly také s počty, letopočty a reáliemi. Když se tým v epizodě Rok 1969 vydá napříč Spojenými státy, objeví se v záběru panoráma Chicaga s mrakodrapem Sears Tower. Jeho stavba ale začala až v roce 1970 a skončila v roce 1973. V témže díle má navíc mladý Hammond (Aaron Pearl) hnědé oči, kdežto generál v přítomnosti má oči modré.
Věk neseděl ani u Catherine Langford (Elizabeth Hoffman) v epizodě Tantalova muka, kde zazní, že jí v roce 1945 bylo 21 let. V roce 1928, kdy s otcem v Gíze bránu našli, by jí tak byly pouhé čtyři roky, ačkoliv v původním filmu je této postavě (Viveca Lindfors) podle scénáře v daném roce už devět let.
V epizodě Vlákna z osmé řady zase Jacob Carter (Carmen Argenziano) opakovaně zmiňuje, že se se symbiontem Selmak spojil před čtyřmi lety, což by odpovídalo čtvrté sérii, k události ale došlo už ve druhé řadě, tedy o šest let dříve.
Zmatky se nevyhnuly ani vojenským hodnostem a počítačům. Hned v úvodním díle Děti bohů má doprovod plukovníka O’Neilla na uniformě současně hodnostní označení majora i rotmistra, ačkoliv kombinace důstojnické a poddůstojnické hodnosti v letectvu neexistuje. V desáté sérii v epizodě Maskování je O’Neill dvouhvězdičkovým generálem, ale při prvním příchodu na loď Odysea za Danielem má na límci košile jen jednu hvězdičku.
Český dabing oženil zmizelého snoubence
Několik chyb vzniklo až při výrobě českého znění. V epizodě Paralelní svět z první série navštíví Catherine v cele Daniela, který jí v českém dabingu řekne o Ernestovi Littlefieldovi jako o muži, kterého si vzala v roce 1945. V anglickém originále však zazní, že si ho v roce 1945 teprve vzít měla, jelikož Ernest krátce před svatbou zmizel a k sňatku nedošlo.
V deváté sérii v epizodě Čtvrtý jezdec apokalypsy, část druhá se zase Teal’c v českém překladu přeřekne před radou Jaffů. Prohlásí totiž, že jeden z Oriů přijal lidskou podobu, aby varoval ostatní, ve skutečnosti ale lidskou podobu přijal jeden z Antiků. V díle Poslední boj, část druhá z osmé řady pro změnu mluví Jacob Carter jako symbiont Selmak bez obvyklého hlasového efektu.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb, moviemistakes).