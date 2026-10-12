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Senioři od určitého věku mohou dostávat peníze navíc. Stát chce změnit hranici i způsob přidávání

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Starobní důchody by se od příštího roku mohly zvyšovat už při dosažení 80 let. Vládní novela počítá s pravidelným přidáváním peněz v pětiletých intervalech, přičemž nejstarší senioři by mohli získat až 1 000 korun měsíčně navíc. Změna má začít platit od ledna 2027, zákon však zatím není definitivně schválen.
Senioři mohou dostat až 1 000 korun měsíčně navíc.

Senioři mohou dostat až 1 000 korun měsíčně navíc.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 07:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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