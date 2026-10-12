Senioři od určitého věku mohou dostávat peníze navíc. Stát chce změnit hranici i způsob přidávání

Pravidla pro zvyšování starobních důchodů podle věku by se mohla od příštího roku výrazně změnit. Zatímco dnes stát přidává seniorům peníze až při dosažení 85 a následně 100 let, nově by se hranice měla posunout na 80 let. Vládní návrh počítá s postupným navyšováním důchodu vždy po pěti letech, aby finanční podporu získávali lidé už v nižším věku než dosud.
Opatření má pomoci zejména důchodcům, kteří pobírají penzi dlouhodobě a jejichž příjmy nemusí odpovídat současným životním nákladům. Ve vysokém věku navíc často rostou výdaje na léky, zdravotní pomůcky nebo sociální služby. Pokud novela projde celým legislativním procesem, nové příplatky by se měly začít vyplácet od 1. ledna 2027.
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První zvýšení důchodu by přišlo už v 80 letech
Podle navrhovaných pravidel by se starobní důchod poprvé zvýšil o 500 korun měsíčně při dosažení 80 let. Dalších 500 korun by senior získal v 85 letech, stejná částka by následovala v 90 a 95 letech. Při dosažení 100 let by pak došlo k dalšímu navýšení, tentokrát o 1 000 korun měsíčně. Celkové zvýšení důchodu podle věku by tak při dosažení stovky činilo 3 000 korun měsíčně oproti částce bez těchto věkových navýšení. Jednotlivé příplatky by se postupně promítaly do procentní výměry důchodu, takže by nešlo o jednorázově vyplácené peníze. Senioři by zároveň nemuseli podávat žádost, protože zvýšení by příslušný orgán sociálního zabezpečení prováděl automaticky.
Důležitý je také okamžik, od kterého by navýšení náleželo. Rozhodujícím datem by nebyl samotný den narozenin, ale první den kalendářního měsíce, ve kterém senior dosáhne stanoveného věku. Pokud by tedy člověk oslavil 80. narozeniny například 25. března 2027, nárok na zvýšení by mu vznikl už od 1. března. Stejný postup by se uplatňoval také při dalších věkových hranicích. Výše příplatku by nebyla závislá na tom, zda člověk pobírá vyšší, nebo nižší starobní důchod. U dílčích důchodů přiznávaných s přihlédnutím k dobám pojištění v zahraničí by se však částka stanovovala poměrně.
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Dosavadní příplatky se nebudou jednoduše sčítat
Současný systém už zvláštní zvyšování důchodů podle věku umožňuje, funguje však odlišně. Při dosažení 85 let se starobní důchod zvyšuje o 1 000 korun měsíčně a při dosažení 100 let o další 2 000 korun. Novela proto nepředstavuje zavedení zcela nového příspěvku, který by se automaticky připočítal ke všem dosavadním částkám. U pětaosmdesátiletého seniora by například celkové zvýšení z důvodu věku činilo nadále 1 000 korun, jen by se nově rozdělilo do dvou pětisetkorunových navýšení. Také při dosažení 100 let by součet věkových zvýšení zůstal na 3 000 korunách měsíčně. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že by se část peněz začala vyplácet dříve a nově by přibylo zvýšení také v 90 a 95 letech.
Peníze navíc by dostali i lidé, kteří už hranici překročili
Návrh pamatuje také na seniory, kteří požadovaného věku dosáhli ještě před případným začátkem účinnosti zákona. Pro tyto případy obsahuje přechodná pravidla, jejichž cílem je dorovnat již přiznaná věková zvýšení na novou úroveň. Člověk, kterému bude na začátku roku 2027 například 82 let, by tak mohl získat 500 korun měsíčně navíc, přestože osmdesáté narozeniny oslavil už dříve. Seniorům ve věku od 90 do 94 let by se měl důchod zvýšit o dalších 500 korun a lidem ve věku od 95 do 99 let o 1 000 korun měsíčně.
U osob ve věku od 85 do 89 let by se však dosavadní tisícikorunové zvýšení už znovu nepřičítalo. Stejně tak by se automaticky nenavyšovaly již přiznané věkové příplatky stoletým a starším seniorům, kteří podle současných pravidel získali celkem 3 000 korun. Případné dorovnání by mělo proběhnout automaticky při lednové výplatě důchodu. Seniorům by o změně přišlo oznámení, nikoliv běžné individuální správní rozhodnutí.
Pokud by s nově stanovenou částkou nesouhlasili, měli by možnost požádat o vydání rozhodnutí a využít příslušné opravné prostředky. Nový způsob vyplácení má především zabránit tomu, aby lidé museli kvůli věkovým příplatkům osobně navštěvovat úřady. Zároveň má zajistit, že senioři, kteří příslušnou věkovou hranici překročili ještě za starých pravidel, nebudou oproti ostatním znevýhodněni. Veškeré tyto postupy ovšem zůstávají podmíněny schválením novely v navržené podobě.
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Sněmovna návrh posunula dál, konečné schválení chybí
Vládní novela byla Poslanecké sněmovně předložena 27. července 2026 jako sněmovní tisk číslo 270. Poslanci její první projednávání zahájili v září, ale 11. září úvodní čtení nedokončili. K posunu došlo 24. září, kdy Sněmovna první čtení dokončila a návrh přikázala výboru pro sociální politiku. K 12. říjnu však stále nebyl zákon definitivně schválen a čeká na další legislativní kroky. Aby mohl začít platit od 1. ledna 2027, musí projít zbývajícím projednáváním v Parlamentu a následně být vyhlášen ve Sbírce zákonů. Navrhovaný termín účinnosti tak zatím nelze považovat za jistý.
Samotné věkové příplatky je současně potřeba odlišit od pravidelné lednové valorizace důchodů, která už byla pro rok 2027 stanovena. Od 1. ledna se základní výměra důchodu zvýší o 270 korun na 5 170 korun měsíčně. Procentní výměra se současně zvýší o 0,2 procenta. Toto zvýšení se vztahuje na důchody přiznané před začátkem roku 2027 a není podmíněno schválením nové úpravy věkových příplatků. Pokud by novela prošla včas, oprávnění senioři by tak mohli získat obě zvýšení současně. Zatímco běžná valorizace už vychází z platného nařízení vlády, nové věkové příplatky zůstávají předmětem parlamentního projednávání.
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