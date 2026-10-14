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Bylo jí dvacet a Kraus ji v televizi rozmetal. Nikol Leitgeb po letech přiznala, že následky řešila roky na terapiích

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Dennívýzva
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Jednadvacetiletá Nikol Štíbrová seděla 14. března 2008 v křesle pořadu Uvolněte se, prosím. Odcházela s pocitem, že před miliony diváků vypadala jako hloupá. Spojit si to dokázala až o osmnáct let později.
Bylo jí dvacet a Kraus ji v televizi rozmetal. Nikol Leitgeb po letech přiznala, že následky řešila roky na terapiích

Bylo jí dvacet a Kraus ji v televizi rozmetal. Nikol Leitgeb po letech přiznala, že následky řešila roky na terapiích

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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