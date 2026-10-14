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Ti nejhorší padouši zachraňují svět: Ve čtvrtek ve 20:00 odpálí Nova Cinema divokou komiksovou jízdu

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Co se stane, když lidstvo čelí prastaré temné hrozbě a vláda vsadí vše na chladnokrevné zabijáky? Místo klasických hrdinů přicházejí do akce nebezpeční sociopati s výbušninami pod kůží.
Ti nejhorší padouši zachraňují svět: Ve čtvrtek ve 20:00 odpálí Nova Cinema divokou komiksovou jízdu

Ti nejhorší padouši zachraňují svět: Ve čtvrtek ve 20:00 odpálí Nova Cinema divokou komiksovou jízdu

Zdroj: archiv TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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