Ti nejhorší padouši zachraňují svět: Ve čtvrtek ve 20:00 odpálí Nova Cinema divokou komiksovou jízdu

Ve čtvrtek večer vás čeká film s rozpočtem přes 175 milionů dolarů, který do kin přitáhl davy diváků a celosvětově utržil tři čtvrtě miliardy. Výbušná směs akce, fantasy a sci-fi s hvězdným obsazením, kde se tradiční hrdinové ani neobjeví. Místo nich sociopati, zabijáci a zločinci s bombami pod kůží.
Kdo tvoří tuhle šílenou jednotku a proč je vůbec někdo pustil z vězení?
Když vláda vsadí na ty nejhorší
Sebevražedný oddíl (Suicide Squad) z roku 2016 přinesl do kin něco, co Hollywood dlouho neviděl. Režisér David Ayer rozehrál příběh, kde vládní agentura čelící apokalyptické hrozbě nemá na výběr. Aktivuje tajný projekt a nuceně naverbuje ty nejnebezpečnější kriminálníky planety.
Will Smith exceluje jako chladnokrevný odstřelovač Deadshot. Margot Robbie jako Harley Quinn okamžitě ovládla každou scénu. Jared Leto vtělil do Jokera svou vlastní temnou vizi a Viola Davis jako Amanda Waller dokazuje, že skutečná moc nepotřebuje superschopnosti.
Joel Kinnaman jako voják Rick Flag vede tuhle sebevražednou misi. Doplňují ho Jai Courtney v roli Captaina Boomeranga a Jay Hernandez jako El Diablo s tragickým příběhem.
Pět minut pod vodou a tetování na place
Margot Robbie nebrala přípravu na lehkou váhu. Absolvovala drsný výcvik v gymnastice a bojových uměních. Pod vedením instruktorů se naučila zadržet dech pod vodou na neuvěřitelných pět minut – scéna ve vodní nádrži to vyžadovala.
Atmosféra na place byla výjimečná. Hlavní herci si navzájem vytetovali nápis „SKWAD“, tetovací strojek přinesla osobně Robbie. Vztahy mezi kolegy byly přátelské, což vyvrací mediální mýtus o Jaredu Letovi. Ten sice posílal kolegům bizarní dárky, ale živou krysu dostala pouze Margot Robbie. Zamilovala si ji natolik, že zvíře pojmenovala Rat Rat a ponechala si ho jako domácího mazlíčka.
Studio film v postprodukci přestříhalo a tónově odlehčilo v reakci na úspěch Deadpoola, což Ayer později potvrdil. Přesto výsledek fungoval – diváci chtěli přesně tuhle energii.
Oscar, tři čtvrtě miliardy a slova režiséra
Čísla mluví jasně: při rozpočtu 175 milionů dolarů (v dnešních cenách zhruba 220 milionů) film celosvětově utržil 749 200 000 dolarů. Více než čtyřnásobná návratnost investice.
Akademie ocenila práci maskérského týmu pod vedením Alessandra Bertolazziho Oscarem za nejlepší masky a úpravu účesů. Kritici byli rozpolcení, diváci nadšení.
David Ayer k filmu řekl:
Natočil jsem ten film celým svým srdcem a duší. Byla to má největší životní zkušenost a věřím v něj – udělal jsem ho pro fanoušky,
říká režisér.
Kdy a kde film poběží?
Sebevražedný oddíl vysílá Nova Cinema ve čtvrtek 15. října 2026 ve 20:00. Pokud tento termín nestihnete, repríza poběží v pondělí 19. října 2026 v 00:25.
Dáte přednost klasickým hrdinům v plášťích, nebo vás víc baví zločinci s bombami v hlavě? A co vy – dokázali byste zadržet dech pod vodou pět minut jako Margot Robbie?
Zdroje článku: steemit.com, screenrant.com, csfd.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá