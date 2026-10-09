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Problémy US Navy: 326 dní USS Gerald R. Ford na moři a 107 let staré suché doky

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Letadlová loď USS Gerald R. Ford se vrátila po 326 dnech na moři. US Navy slibuje opravu do šesti měsíců, ale požár a delší nasazení vše komplikují.
Problémy US Navy: 326 dní USS Gerald R. Ford na moři a 107 let staré suché doky

Problémy US Navy: 326 dní USS Gerald R. Ford na moři a 107 let staré suché doky

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:00

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