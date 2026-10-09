Problémy US Navy: 326 dní USS Gerald R. Ford na moři a 107 let staré suché doky

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford se 16. května 2026 vrátila do Norfolku po 326 dnech nasazení. Byla to nejdelší plavba americké letadlové lodi od války ve Vietnamu. Námořnictvo teď slibuje, že loď bude po šesti měsících v loděnici zpět ve flotile, ale čísla okolo oprav vzbuzují pochybnosti.
USS Gerald R. Ford: Nekonečných “sedm měsíců”
USS Gerald R. Ford vyplula z Norfolku 24. června 2025. Náčelník námořních operací admirál Daryl Caudle při návratu uvedl, že se původně
počítalo se sedmiměsíčním nasazením. Rekord z roku 2020, 295 dní lodi USS Abraham Lincoln, tak byl překonán o více než měsíc. USS Gerald R. Ford, Public Domain
Podle dostupných informací loď čtyřikrát překonala Atlantik. Podle americké tiskové zprávy a amerických médií podporovala protidrogovou misi v Karibiku,
zapojila se do lednové operace proti venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi a od 28. února se účastnila úderů na Írán v operaci Epic Fury. Letecké křídlo za tu dobu provedlo přes 11 800 startů.
Prodloužené nasazení Fordu nelze brát jako výjimku v budoucích operacích US Navy, vzhledem k trvalému nedostatku lodí, posádek a pilotů bojových letounů.
Požár prádelny: Nejvážnější událost cesty
Dne 12. března
vypukl požár v zadní prádelně lodi. Uhašen a zajištěn byl zhruba po 30 hodinách. Více než 200 námořníků bylo ošetřeno kvůli vdechnutí kouře.
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Požár zničil přes 100 lůžek a zhruba 600 členů posádky přišlo o své kóje po zbytek plavby. Podle CNN systém hašení nefungoval tak, jak měl. Příčinu požáru vyšetřovatelé podle dostupných informací dosud zkoumají.
Ford opustila bojové operace a 23. března zajela do Řecka k předběžným opravám. Podrobnosti o rozsahu škod zatím nejsou veřejně dostupné.
Dalším zdrojem potíží je
vakuový systém odpadních vod (VCHT), který odvádí odpad sáním úzkým potrubím. Podobné systémy se používají i v lodním komerčním a výletním segmentu. Na Fordu je zhruba 650 toalet.
Zpráva amerického GAO z roku 2020 označila potrubí za poddimenzované pro posádku přes 4 000 osob. Admirál Caudle ale tvrdí, že při dodržení provozního postupu se systém neucpává.
Delší nasazení = delší oprava
Úřadující ministr námořnictva Hung Cao uvedl orientační pravidlo, kdy každých dalších 30 dní nasazení přidá k údržbě letadlové lodi zhruba 6 % práce. Podle webu
1945 překročila Ford plánovaný návrat zhruba o pět měsíců, což by dávalo přibližně 30 % navíc, a to ještě před započtením požáru. První odhady hovořily až o roce v loděnici.
Vlastní přepočet podle uvedených dat vychází nižší. Plánovaných sedm měsíců od 24. června 2025 končí koncem ledna 2026, takže překročení do 16. května činí zhruba čtyři měsíce, tedy kolem 22 %.
Rozdíl proti 30 % může plynout z jiného vymezení plánovaného návratu, údaj není jednoznačně potvrzen. Směr úvahy se tím nemění, práce jednoduše na USS Gerald R. Ford přibylo.
US Navy: Rozdělení prací na USS Gerald R. Ford
Ford vstoupila do plánované postupné údržby (Planned Incremental Availability, PIA) 7. července. Podle zdroje jde o první takovou údržbu lodi ve státní loděnici od jejího zařazení do služby v roce 2017.
Opravy po , kterou zajišťuje regionální centrum údržby spolu s komerčním dodavatelem. požáru byly vyčleněny do samostatné údržby USS Gerald R. Ford (CVN 78), U.S. Navy photo by Mass Communication 3rd Class Matthew R. Fairchild, Public domain
Kontradmirál Kavon Hakimzadeh, velitel Norfolk Naval Shipyard, uvedl, že loď i tak předá za šest měsíců. Loděnice navíc začala pracovat na lodi už u mola před vstupem do doku.
Jako srovnání slouží USS Dwight D. Eisenhower, která svou údržbu dokončila o několik dní dříve. Hakimzadeh ale sám připustil, že problémy se obvykle objeví ke konci oprav.
Rozdělení prací na opravě lodi je rozumné z hlediska řízení projektu. Díky tomu vrací letadlovou loď do flotily, která ji potřebuje. Šest měsíců ale měří pouze PIA, nikoli okamžik, kdy bude loď plně obnovena i po požáru během operace
Epic Fury.
Širší problém leží v infrastruktuře. Nová zpráva GAO uvádí, že všechny čtyři státní loděnice jsou staré nejméně 100 let a
jejich suché doky mají v průměru 107 let. Námořnictvo plánuje na modernizaci utratit během 50 let více než 200 miliard dolarů, některé projekty však už nyní zaostávají za plánovaným harmonogramem.
Zdroj:
1945, Stripes, Breaking Defense Autor/Licence fotografie: USS Gerald R. Ford (CVN 78), U.S. Navy photo by Erik Hildebrandt/Released, Public domain