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Češi zanevřeli na kočky a psy. Propadli kouzlu mazlíčka, který zabaví, ale neotravuje

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Klec v bytě je tichá. Z textilního závěsného vaku trčí jen kousek ocasu a člověk by řekl, že uvnitř leží bezvládný kus látky. Pak se ve vaku něco pohne a během několika vteřin z něho vystartuje rychlá, zvědavá a neuvěřitelně hbitá změť srsti.
Češi zanevřeli na kočky a psy. Propadli kouzlu mazlíčka, který zabaví, ale neotravuje

Češi zanevřeli na kočky a psy. Propadli kouzlu mazlíčka, který zabaví, ale neotravuje

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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