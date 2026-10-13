Češi zanevřeli na kočky a psy. Propadli kouzlu mazlíčka, který zabaví, ale neotravuje

Šestnáct hodin spánku a pak výbuch energie
Tenhle tvor prospí 14 až 18 hodin denně. Veškerou energii si šetří na ranní a podvečerní hodiny, kdy chce pozornost svého člověka a žádné námitky nepřijímá.
Při správné péči vám bude dělat společnost 6 až 10 let. Jenže právě tady začíná první velký omyl, který dodnes koluje v laických diskusích: mnoho lidí si ho stále plete s neškodným hlodavcem.
Co všechno zvíře potřebuje, aby přežilo
Z biologického hlediska jde o obligátního masožravce s velmi krátkým trávicím traktem. Jeho tělo vyžaduje vysoký podíl živočišných bílkovin a tuků, obiloviny a cukry do jídelníčku nepatří.
Běžné psí granule, zelenina nebo ovoce mají pro zvíře devastující následky. Neprověřené experimenty s jídelníčkem způsobují těžká onemocnění trávicího traktu a mohou vyvolat až nebezpečný inzulinom.
A to je teprve začátek. Existuje ještě jedno riziko, které se týká samic a které dokáže být zákeřné, protože se k němu nepřipojí žádná dramatická událost. Jen čas, který pomalu utíká.
Tichá hrozba, která trvá týdny
Reprodukci těchto zvířat provází zásadní biologické specifikum: provokovaná ovulace. Pokud samice vstoupí do říje a nedojde ke spáření, nastává extrémně rizikový stav, kterému se říká persistentní estrus.
Neukončená říje trvající týdny až měsíce vede k útlumu funkce kostní dřeně. Rozvíjí se těžká aplastická anémie, která bez včasného odborného zásahu končí smrtí zvířete.
Z veterinárního pohledu je proto zásadní nepodceňovat včasnou kastraci nebo hormonální ošetření samic. Jedině tak lze tomuto stavu spolehlivě předejít.
Fretka domácí: co to vlastně je
Teď už můžeme zvíře pojmenovat. Řeč je o fretce domácí (Mustela putorius furo), zdomácnělé formě tchoře tmavého. Spadá do čeledi lasicovitých a řádu šelem, s hlodavci nemá nic společného.
Její chov ale není jen o biologii, ale i o každodenním provozu. Dospělý jedinec spí zhruba 16 hodin ve vícepatrové kleci o minimálních rozměrech 80 × 60 × 70 cm. Ta slouží výhradně jako bezpečná ložnice.
Mimo klec potřebuje 2 až 3 hodiny volného pohybu v zabezpečeném prostoru. Chovatel musí odstranit volně ležící kabely i malé pryžové předměty, jejichž pozření hrozí ucpaným střevem. Zajistit je třeba i spáry za nábytkem.
Kolik fretka stojí a co s pachem
Pořizovací cena se v ČR pohybuje mezi 2 000 a 7 000 Kč podle původu a chovatelské stanice. Měsíční náklady na superprémiové granule bez obilovin, čerstvé maso a stelivo činí 900 až 1 300 Kč. Roční preventivní prohlídka s očkováním vyjde na 1 500 až 2 200 Kč.
Dlouho se traduje mýtus o odstraňování pachových žláz. Chirurgické vyoperování análních žláz z estetických či preventivních důvodů je v České republice výslovně zakázáno zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.
Typický zápach totiž způsobují mazové žlázy v kůži, které ovlivňují pohlavní hormony. Odér se dá účinně snížit kastrací nebo hormonálním implantátem.
Prevence jako základ
Pilířem péče je důsledná zdravotní prevence. Každý jedinec potřebuje vakcinaci proti psince a vzteklině. První očkování se provádí mezi 6. a 8. týdnem věku ve dvou až třech dávkách.
Pro udržení imunity je nutná pravidelná roční revakcinace. Když fretce zajistíte kvalitní stravu, bezpečný prostor a lékařskou péči, získáte mimořádně zvídavého a aktivního společníka.
Zdroje článku: zena-in.cz, idnes.cz, zoohit.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková