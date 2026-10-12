Pět míst v kuchyni, která používáš každý den, ale při úklidu na ně skoro nikdy nedojde

Kuchyň patří k místnostem, ve kterých uklízíme nejčastěji. Otíráme pracovní desku, myjeme nádobí, čistíme sporák a občas se pustíme do důkladného drhnutí dřezu. Výsledkem může být prostor, který na první pohled působí dokonale čistě.
Jenže některá místa mají zvláštní schopnost zůstat mimo naši pozornost. Nejsou vyloženě schovaná, jen se na ně při běžném úklidu nesoustředíme. A protože tam často zůstává vlhkost, drobky nebo zbytky potravin, mohou postupně vytvářet prostředí vhodné pro množení mikroorganismů.
Americká organizace NSF, která se zabývá bezpečností a hygienou výrobků, při zkoumání domácích kuchyní zjistila, že problematické mohou být například některé části lednic nebo těsnění mixérů. To samozřejmě neznamená, že se máme začít bát vlastní kuchyně. Spíš se vyplatí přidat do běžného úklidu několik míst, která nezaberou mnoho času.
1. Těsnění lednice: malý prostor s velkým talentem na zachytávání nečistot
Gumové těsnění kolem dveří lednice pomáhá udržovat chladný vzduch uvnitř. Zároveň ale vytváří záhyby, do kterých se mohou dostávat drobky, vlhkost a zbytky potravin. Při mytí lednice obvykle věnujeme pozornost policím a zásuvkám. Gumový lem však snadno přehlédneme, přestože ho máme prakticky neustále před očima.
Při příštím úklidu proto těsnění opatrně rozevři a zkontroluj. K čištění většinou postačí měkký hadřík, vlažná voda a malé množství jemného čisticího prostředku. Potom povrch otři čistou vodou a dobře osuš. Vyhni se ostrým nástrojům a agresivním prostředkům, které by mohly materiál poškodit. Pokud je těsnění popraskané, nedoléhá nebo se v něm opakovaně objevuje plíseň, může být potřeba jeho výměna.
2. Úchytky skříněk a ovládání spotřebičů
Během obyčejného vaření se dotýkáme překvapivého množství povrchů. Otevřeme lednici, vytáhneme příbory, nastavíme troubu, sáhneme po koření a několikrát pustíme vodu.
Na úchytkách a tlačítkách mohou zůstávat nečistoty z rukou, mastnota nebo zbytky potravin. Zvláštní pozornost si zaslouží situace, kdy pracujeme se syrovým masem, vejci nebo jinými surovinami vyžadujícími důslednou hygienu.
Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí CDC upozorňuje na význam mytí rukou, používaného náčiní a pracovních ploch při přípravě jídla. Úchytky, madlo lednice, vypínače nebo ovládání mikrovlnky proto pravidelně otírej vhodným přípravkem. Není potřeba je po každém dotyku preventivně dezinfikovat, ale při znečištění syrovými potravinami je nutné postupovat podle zásad bezpečné přípravy jídla. U elektrických spotřebičů vždy respektuj doporučení výrobce a nestříkej čisticí prostředek přímo do ovládacích prvků.
3. Těsnění mixéru: problém, který se může schovávat pod noži
Mixér bývá skvělým pomocníkem, dokud nepřijde na řadu jeho mytí. Nádobu opláchneme, víko umyjeme a přístroj vrátíme na místo. Jenže některé modely mají kolem nožů nebo ve víku odnímatelné těsnění, pod kterým mohou zůstávat zbytky potravin a vlhkost.
Právě těsnění mixérů patřilo v domácí studii NSF mezi místa, kde byly nalezeny nežádoucí mikroorganismy včetně bakterií spojovaných s nákazami z potravin. Pokud to konstrukce tvého přístroje umožňuje, postupuj při rozebírání a čištění podle návodu výrobce. Jednotlivé části důkladně umyj a před sestavením nech vyschnout. Nerozebírej ovšem pevně zabudované části, které nejsou určené k vyjmutí. A při manipulaci s noži buď opatrná.
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4. Prostor pod kávovarem, topinkovačem a rychlovarnou konvicí
Malé kuchyňské spotřebiče mají často své stálé místo. Kávovar stojí v rohu linky, topinkovač vedle zásuvky a rychlovarná konvice tam, kde na ni pohodlně dosáhneš. Pracovní desku kolem nich pravidelně otíráš, ale samotné přístroje možná neposouváš několik týdnů.
Pod nimi se přitom mohou hromadit drobky, zaschlé kapky, prach a mastnota. U topinkovače je důležité také pravidelně vyprazdňovat zásobník na drobky, pokud jím přístroj disponuje.
Jednou za čas spotřebiče odpoj ze zásuvky, posuň a vyčisti prostor pod nimi. Vnější povrchy otírej způsobem doporučeným výrobcem. Zabere to pár minut a výsledek je překvapivě uspokojivý. Zvlášť když zjistíš, že pod kávovarem konečně zmizela zaschlá skvrna, která tam pravděpodobně žije od poslední návštěvy příbuzných.
5. Přihrádky na příbory a rohy zásuvek
Zásuvka s příbory působí jako jedno z nejčistších míst v kuchyni. Vždyť do ní ukládáme umyté lžíce, vidličky a nože. Při každodenním používání se tam ale mohou dostávat drobky, prach a další nečistoty. Organizéry navíc mají úzké přihrádky a rohy, do kterých se běžný hadřík dostává obtížně.
Při úklidu příbory vyndej, organizér vyjmi a důkladně umyj nebo otři podle materiálu. Plastové pořadače často zvládnou vodu s jemným čisticím prostředkem, zatímco dřevo vyžaduje šetrnější zacházení a důkladné vysušení. Před vrácením příborů nech zásuvku i organizér úplně suché. Zavřená vlhkost se totiž v zásuvce na čisté nádobí nehodí.
Čistá kuchyň nepotřebuje každou sobotu generální inspekci
Po podobném seznamu může člověk snadno získat pocit, že by měl doma okamžitě rozebrat všechny spotřebiče, odmontovat úchytky a vydrhnout kuchyň do stavu sterilního operačního sálu. To ale není cílem běžného domácího úklidu.
Důležitější je pravidelně čistit používané plochy, správně zacházet se syrovými potravinami, umývat si ruce a nenechávat zbytky jídla nebo vlhkost v těžko přístupných místech. Až budeš příště uklízet, vyber si jedno z pěti míst, která obvykle přehlížíš. Možná tě překvapí, jak málo práce stačí, aby kuchyň byla o něco čistší i tam, kde to na první pohled nikdo nevidí.
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Zdroje: NSF – Clean the Germiest Kitchen Items [1], Centers for Disease Control and Prevention – Preventing Food Poisoning [2].