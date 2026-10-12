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Pět míst v kuchyni, která používáš každý den, ale při úklidu na ně skoro nikdy nedojde

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Kuchyňská deska se leskne, dřez je čistý a na sporáku nezůstala ani kapka omáčky. Jenže některé nečistoty se schovávají na místech, která máme každý den přímo před očima. Těsnění lednice, úchytky nebo nenápadné části spotřebičů mohou při úklidu snadno uniknout pozornosti. Kde hledat a jak je vyčistit bez zbytečné chemické výzbroje?
Pět míst v kuchyni, která používáš každý den, ale při úklidu na ně skoro nikdy nedojde

Pět míst v kuchyni, která používáš každý den, ale při úklidu na ně skoro nikdy nedojde

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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