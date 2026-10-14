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Osudná chyba při vloupání v Pražské ulici. Zloději zapomněli na věc, která je usvědčila

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Strážníci v Liberci zadrželi v parku v Zeyerově ulici tři podezřelé z vloupání do prodejny v centru města v Pražské. Pachatele zachytil městský kamerový systém, díky jeho záznamům získala hlídka přesný popis. Po krátkém výslechu na místě byli všichni omezeni na osobní svobodě a předáni policii ČR.
Osudná chyba při vloupání v Pražské ulici. Zloději zapomněli na věc, která je usvědčila

Osudná chyba při vloupání v Pražské ulici. Zloději zapomněli na věc, která je usvědčila

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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