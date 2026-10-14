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To nejlepší z nejlepšího: Dvojvinyl připomíná nezaměnitelný hlas a příběh Marty Kubišové

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Supraphon právě vydává reprezentativní výběr nahrávek jedné z nejvýznamnějších osobností české populární hudby. Kompilace To nejlepší z nejlepšího 1965–2014 nyní vůbec poprvé vychází na 2LP a na čtyřech stranách vinylu přináší 25 skladeb mapujících mimořádnou uměleckou dráhu Marty Kubišové, od legendárních nahrávek šedesátých let až po tvorbu vzniklou po jejím návratu na scénu po roce 1989.
Marta Kubišová

Marta Kubišová

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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