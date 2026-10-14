To nejlepší z nejlepšího: Dvojvinyl připomíná nezaměnitelný hlas a příběh Marty Kubišové

Marta Kubišová vstoupila do Síně slávy - Český slavík 2024 Marta Kubišová - kompilace To nejlepší z nejlepšího 1965–2014 nyní vůbec poprvé vychází na 2LP a na čtyřech stranách vinylu přináší 25 skladeb. Autorem dramaturgie alba je hudební publicista a editor Miloš Skalka, který pro formát dvou vinylových desek vybral pětadvacet nahrávek představujících Martu Kubišovou. Václav Neckář a Marta Kubišová Marta Kubišová Marta Kubišová Marta Kubišová Zpěvačka Marta Kubišová.
Supraphon právě vydává reprezentativní výběr nahrávek jedné z nejvýznamnějších osobností české populární hudby. Kompilace To nejlepší z nejlepšího 1965–2014 nyní vůbec poprvé vychází na 2LP a na čtyřech stranách vinylu přináší 25 skladeb mapujících mimořádnou uměleckou dráhu Marty Kubišové, od legendárních nahrávek šedesátých let až po tvorbu vzniklou po jejím návratu na scénu po roce 1989.
Marta Kubišová (
1. listopadu 1942) patří k nejvýraznějším osobnostem české populární hudby. Několikanásobná vítězka ankety Zlatý slavík se proslavila už v 60. letech hity jako Modlitba pro Martu, která se stala symbolem odporu proti sovětské okupaci v roce 1968. Po nuceném umlčení během normalizace se po roce 1989 úspěšně vrátila na koncertní pódia, stala se jednou z výrazných tváří sametové revoluce a za své umělecké i občanské postoje získala řadu domácích i mezinárodních ocenění.
Sestavit výběr písní Marty Kubišové znamená vyrovnat se s jedinečným životním i uměleckým příběhem této výjimečné zpěvačky. Vedle vrcholných nahrávek z druhé poloviny 60. let, kdy patřila k nejvýraznějším hlasům československé populární hudby, připomíná nová kompilace také tvorbu vzniklou po jejím návratu na scénu po roce 1989. Dvojvinyl
To nejlepší z nejlepšího 1965–2014 nabízí 25 pečlivě vybraných skladeb, které potvrzují nadčasovost jejího interpretačního mistrovství i sílu písní vznikajících napříč několika desetiletími.
Výběr písní Marty Kubišové na 2LP nemůže být nikdy úplný. Její rozsáhlý a mimořádně významný katalog zahrnuje desítky skladeb, které se nesmazatelně zapsaly do historie české hudby. Nové 2LP proto nepředstavuje úplnou retrospektivu, ale promyšlený průřez tím nejlepším, co během let vzniklo. Logicky zde převládají nahrávky z období do roku 1969, kdy byla Marta Kubišová na vrcholu svých interpretačních sil. Vedle několika výjimečných převzatých skladeb album připomíná mimořádné písňové dědictví autorů, jakými byli Karel Svoboda, Bohuslav Ondráček či Jaromír Brabec. Jejich tvorba dodnes potvrzuje, že šlo o písně přesahující dobu svého vzniku.
Kompilace však nezůstává pouze v šedesátých letech. Zastoupena je také tvorba vzniklá po návratu Marty Kubišové na koncertní pódia a do nahrávacích studií po roce 1989. Právě skladby autorů a producentů, mezi nimiž nechybějí Luboš Andršt či Petr Malásek, dokládají, že ani dvacetiletá nucená přestávka nezastavila vznik nových silných písňových výpovědí. Nechybějí ani známá televizní a filmová témata, například ze seriálu
Zdivočelá země či filmu Život není pes, stejně jako duet s Anetou Langerovou.
Přestože si většina posluchačů spojí jméno Marty Kubišové především s legendárními nahrávkami šedesátých let, sama zpěvačka si mimořádně cenila i své pozdější tvorby. „
Nejraději mám ty písně, které mám nejméně ozpívané, to znamená ty poslední,“ odpověděla kdysi na otázku, které své skladby má nejraději. I díky tomu působí tento dvojvinyl nejen jako návrat k nejslavnějším hitům, ale také jako připomínka pozoruhodné druhé kapitoly její umělecké dráhy.
Autorem dramaturgie alba je hudební publicista a editor Miloš Skalka, který pro formát dvou vinylových desek vybral pětadvacet nahrávek představujících Martu Kubišovou v celé šíři jejího odkazu:
Marta Kubišová – To nejlepší z nejlepšího 1965–2014 | 2LP | Supraphon Zdroj: Aplausin.cz, Supraphon