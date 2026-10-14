Zákulisí StarDance odhaleno: Hvězdy se před vystoupením promenádují v županech

Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance. Zákulisí StarDance.
Na televizních obrazovkách září v nádherných róbách a elegantních kostýmech. Přípravy na taneční parket ale vypadají úplně jinak! Účastníci letošní StarDance dostali od organizátorů speciální župany, ve kterých tráví čas před samotným vystoupením. Dámy oblékají růžové, zatímco pánové zelené. Jak to vypadá v zákulisí oblíbené taneční show?
Hvězdy vyměnily kostýmy za župany
Diváci jsou zvyklí vídat celebrity ve StarDance dokonale upravené. Za jejich bezchybným vzhledem se však skrývají hodiny příprav, během kterých musí účastníci absolvovat líčení, úpravu vlasů i poslední dolaďování detailů. Organizátoři proto letos pro každého soutěžícího připravili speciální župan, který jim zpříjemňuje chvíle před vstupem na taneční parket. A rozhodně nejde o obyčejné kousky.
Růžová pro dámy, zelená pro pány
Župany jsou barevně rozlišené. Zatímco dámy se v zákulisí pohybují v růžových, pánové oblékají zelené. Nechybí ani decentní zlaté logo StarDance, které jim dodává elegantní nádech. Právě v těchto županech soutěžící usedají do kadeřnických a maskérských křesel, kde se postupně proměňují v hvězdy tanečního parketu. Praktické oblečení navíc umožňuje pohodlné přípravy, aniž by hrozilo poškození kostýmů.
První večer ovládl Vojtěch Dyk
Zatímco v zákulisí vládly růžové a zelené župany, na tanečním parketu se odehrával boj o první body od poroty. Úvodní večer letošní StarDance nabídl hned tři taneční styly, a to waltz, sambu a chachu. Největší úspěch zaznamenal herec a zpěvák Vojtěch Dyk, který po boku tanečnice Katariny Málek předvedl sambu. Jejich vystoupení porota ocenila 30 body, což znamenalo nejlepší hodnocení celého večera. Velmi dobře si vedla také Luciana Tomášová, která s profesionálním tanečníkem Robinem Ondráčkem získala za sambu 27 bodů. Třetí nejvyšší bodový zisk večera patřil Tomáši Matonohovi a Lence Noře Návorkové. Jejich waltz porota ohodnotila 23 body.
Některé celebrity měly těžší začátek
První soutěžní večer ale nebyl pro všechny účastníky stejně úspěšný. Zatímco někteří porotu nadchli, jiní mají po úvodním vystoupení co dohánět. Sára Sandeva a Daniel Makovec získali za waltz 20 bodů. Stejné hodnocení si vysloužili také Tom Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou za sambu a bývalý tenista Radek Štěpánek s Vandou Bartošovou Dětinskou za chachu. Zpěvačka Marta Jandová a Martin Prágr si za svou chachu odnesli 18 bodů. O jeden bod méně získala Hana Dvorská, která tančila s Michalem Kurtišem. Nejméně se úvodní vystoupení vydařilo Tomáši Polákovi a Adrianě Maškové. Jejich chachu porota ocenila 11 body, což byl nejnižší bodový zisk prvního večera.
Petra Nesvačilová musela ze soutěže odstoupit
První večer letošní StarDance poznamenala také nepříjemná zpráva. Herečka Petra Nesvačilová, která měla soutěžit po boku profesionálního tanečníka Filipa Hudlického, si během příprav poranila nohu. Zdravotní komplikace jí bohužel neumožnily pokračovat v soutěži. Dvojice se tak do bodovaného klání nezapojila, přestože přípravám věnovala mnoho týdnů. Diváci však o jejich vystoupení úplně nepřišli. Petra s Filipem se během prvního přímého přenosu představili, jejich tanec ale nebyl součástí soutěžního hodnocení.
Nahlédněte do zákulisí
Ačkoliv se pozornost diváků soustředí především na samotné taneční výkony, neméně zajímavé je také dění za televizními kamerami. Právě tam se soutěžící připravují na okamžik, kdy předstoupí před porotu a televizní diváky. Než se celebrity objeví na parketu v dokonale sladěných kostýmech, tráví čas v pohodlných županech, které se staly nepřehlédnutelnou součástí letošních příprav. J
ak to hvězdám StarDance sluší v růžových a zelených županech? A jak vypadají poslední přípravy před velkým vystoupením? Podívejte se do naší fotogalerie, která nabízí pohled do zákulisí oblíbené taneční soutěže. Zdroj: Aplausin.cz/StarDance