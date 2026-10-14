Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zákulisí StarDance odhaleno: Hvězdy se před vystoupením promenádují v županech

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na televizních obrazovkách září v nádherných róbách a elegantních kostýmech. Přípravy na taneční parket ale vypadají úplně jinak! Účastníci letošní StarDance dostali od organizátorů speciální župany, ve kterých tráví čas před samotným vystoupením. Dámy oblékají růžové, zatímco pánové zelené. Jak to vypadá v zákulisí oblíbené taneční show?
Nahlédněte do zákulisí StarDance.

Nahlédněte do zákulisí StarDance.

Zdroj: StarDance, Mikuláš Křepelka
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 16:34

Reklama
Další články z Aplausin.cz
To nejlepší z nejlepšího: Dvojvinyl připomíná nezaměnitelný hlas a příběh Marty Kubišové
To nejlepší z nejlepšího: Dvojvinyl připomíná nezaměnitelný hlas a příběh Marty Kubišové
Ondřej Hejma se zastal Klempíře: Lidé ho v komentářích úplně zmasakrovali!
Ondřej Hejma se zastal Klempíře: Lidé ho v komentářích úplně zmasakrovali!

Ondřej Hejma (75) se na Facebooku postavil na stranu ministra kultury Oty Klempíře (63) po kritice...

Mirek Topolánek se ukázal na veřejnosti: Usměvavý expremiér bojuje s rakovinou statečně dál
Mirek Topolánek se ukázal na veřejnosti: Usměvavý expremiér bojuje s rakovinou statečně dál

Mirek Topolánek (70) se po zprávách o návratu rakoviny slinivky objevil na nové fotografii po boku ženy,...

Návrat, který zhořkl: Prince Harryho v Británii na rugby vypískali!
Návrat, který zhořkl: Prince Harryho v Británii na rugby vypískali!

Chtěl si užít večer s milovaným ragby, místo toho se stal terčem hlasitého nesouhlasu. Když se tvář prince...

Naked Attraction se vrací ve velkém stylu: Více nahých žen, mladší účastníci a žhavý VIP speciál
Naked Attraction se vrací ve velkém stylu: Více nahých žen, mladší účastníci a žhavý VIP speciál

Kontroverzní seznamovací show Naked Attraction Česko & Slovensko se vrací na televizní obrazovky! Druhá...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.